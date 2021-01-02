Каждому — новьё: самые интересные гаджеты-2020
Большая часть 2020 года прошла на самоизоляции: из-за распространения коронавируса мы старались ограничивать перемещения, взаимодействовали с людьми на расстоянии и пытались развлечь себя дома. Именно поэтому в ушедшем году фаворитами продаж стали умные помощники, наушники и игровые приставки. «Известия» составили свой хит-лист гаджетов — не лучших, а наиболее запомнившихся.
Samsung Galaxy Z Fold 2
Это уже третий складной смартфон Samsung и второй в линейке Fold. Гаджет стал тоньше предшественника, диагональ дисплея увеличилась, но при этом у новой модели нет каких-либо радикальных отличий. Смартфон продается лучше предшественника, но массового спроса на него не будет из-за высокой цены устройства — 180 тыс. рублей.
+ Качество складного экрана
+ Мощная батарея
- Цена
- Вес
- Значительная толщина
AirPods Max
Apple выпустила свои первые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Стоят они как устройства самого высокого класса c Hi-End звучанием. Благодаря новому чипу H1 гаджет не передает, а воссоздает сжатый ранее звук и добавляет ему эффект объемности. Новинка может создать вау-эффект, так как массовому потребителю важна не точность передачи фонограммы, а просто приятное звучание, считают эксперты. Главная же функция гаджета — быть дорогим аксессуаром, демонстрирующим статус владельца. Что и подтверждает его цена — 63 тыс. рублей для России.
+ Широкий диапазон частот
+ Шумоподавление
- Вес
- Цена
- Неудобный чехол
Sony PlayStation 5
Sony выпустила пятую версию своей игровой приставки, улучшенной по всем направлениям пользовательского опыта. Игры запускаются быстрее благодаря сверхбыстрому SSD, геймпад стал намного лучше передавать тактильные ощущения от игры. Основная проблема в том, что найти приставку в магазине сложно — дефицит наблюдается с самого начала продаж. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, был произведен небольшой объем гаджетов. Дефицит ожидается на протяжении еще нескольких месяцев.
+ Дизайн,
+ Качество графики
+ Скорость загрузки игр
- Объем памяти
- Отсутствие функции быстрого переключения между играми
- Цена
iPhone 12 mini
В 2020 году Apple впервые выпустила сразу четыре модели iPhone, среди которых iPhone 12 mini. Вендор решил сделать вариант компактного смартфона специально для тех, кто устал от «лопат» в кармане. К тому же mini оказался на 10 тыс. дешевле обычного iPhone 12, но не сильно уступил по параметрам моделям своего поколения. Важным отличием всех четырех моделей смартфонов Apple 12-й серии стала поддержка 5G. Впрочем, большой минус новинок — отсутствие зарядки и наушников в комплекте.
+ Компактность
+ Поддержка 5G
- Цена
- Отсутствие зарядки и наушников в комплекте
«Умная» колонка «Капсула»
Mail.ru Group представила главную «соперницу» «умной» колонки «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса» — колонку «Капсула» с помощницей «Маруся». Цена устройства — 7990 рублей. Его главная фишка в привязке к сервису Boom (музыке «ВКонтакте»). Голосовой помощник не слышит с дальнего расстояния, но звонить через него комфортно. Например, можно дать команду набрать друзьям «ВКонтакте» и поговорить с собеседником по громкой связи.
+ Цена
+ Возможность совершать звонки
+ Размер библиотеки медиаконтента
- Не слышит команды с дальнего расстояния