Каждому — новьё: самые интересные гаджеты-2020

Большая часть 2020 года прошла на самоизоляции: из-за распространения коронавируса мы старались ограничивать перемещения, взаимодействовали с людьми на расстоянии и пытались развлечь себя дома. Именно поэтому в ушедшем году фаворитами продаж стали умные помощники, наушники и игровые приставки. «Известия» составили свой хит-лист гаджетов — не лучших, а наиболее запомнившихся.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Это уже третий складной смартфон Samsung и второй в линейке Fold. Гаджет стал тоньше предшественника, диагональ дисплея увеличилась, но при этом у новой модели нет каких-либо радикальных отличий. Смартфон продается лучше предшественника, но массового спроса на него не будет из-за высокой цены устройства — 180 тыс. рублей.

+ Качество складного экрана

+ Мощная батарея

- Цена

- Вес

- Значительная толщина

AirPods Max

Каждому — новьё Фото: REUTERS/Courtesy of Apple

Apple выпустила свои первые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Стоят они как устройства самого высокого класса c Hi-End звучанием. Благодаря новому чипу H1 гаджет не передает, а воссоздает сжатый ранее звук и добавляет ему эффект объемности. Новинка может создать вау-эффект, так как массовому потребителю важна не точность передачи фонограммы, а просто приятное звучание, считают эксперты. Главная же функция гаджета — быть дорогим аксессуаром, демонстрирующим статус владельца. Что и подтверждает его цена — 63 тыс. рублей для России.

+ Широкий диапазон частот

+ Шумоподавление

- Вес

- Цена

- Неудобный чехол

Sony PlayStation 5

Каждому — новьё Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Sony выпустила пятую версию своей игровой приставки, улучшенной по всем направлениям пользовательского опыта. Игры запускаются быстрее благодаря сверхбыстрому SSD, геймпад стал намного лучше передавать тактильные ощущения от игры. Основная проблема в том, что найти приставку в магазине сложно — дефицит наблюдается с самого начала продаж. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, был произведен небольшой объем гаджетов. Дефицит ожидается на протяжении еще нескольких месяцев.

+ Дизайн,

+ Качество графики

+ Скорость загрузки игр

- Объем памяти

- Отсутствие функции быстрого переключения между играми

- Цена

iPhone 12 mini

В 2020 году Apple впервые выпустила сразу четыре модели iPhone, среди которых iPhone 12 mini. Вендор решил сделать вариант компактного смартфона специально для тех, кто устал от «лопат» в кармане. К тому же mini оказался на 10 тыс. дешевле обычного iPhone 12, но не сильно уступил по параметрам моделям своего поколения. Важным отличием всех четырех моделей смартфонов Apple 12-й серии стала поддержка 5G. Впрочем, большой минус новинок — отсутствие зарядки и наушников в комплекте.

+ Компактность

+ Поддержка 5G

- Цена

- Отсутствие зарядки и наушников в комплекте

«Умная» колонка «Капсула»

Mail.ru Group представила главную «соперницу» «умной» колонки «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса» — колонку «Капсула» с помощницей «Маруся». Цена устройства — 7990 рублей. Его главная фишка в привязке к сервису Boom (музыке «ВКонтакте»). Голосовой помощник не слышит с дальнего расстояния, но звонить через него комфортно. Например, можно дать команду набрать друзьям «ВКонтакте» и поговорить с собеседником по громкой связи.

+ Цена

+ Возможность совершать звонки

+ Размер библиотеки медиаконтента

- Не слышит команды с дальнего расстояния