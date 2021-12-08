 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автобус с детьми и избили водителя
Экономика
Россия обогнала Швецарию по экспорту шоколада и вошла в 10 экспортеров мира
Мир
США заявили о приостановке СП-2 в случае вторжения РФ на Украину
Мир
Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин
Мир
Киев ввел санкции против компаний — владельцев самолетов Медведчука и Козака
Общество
В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски
Мир
Россия и США могут обсудить до конца года выдачу виз дипломатам
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Мир
Россия сможет оспорить решение по скифскому золоту в 2022 году
Мир
В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми
/

Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое

Почему россияне стали в разы чаще заказывать круассаны и шоколадные батончики
Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
Главный слайд
Начало статьи
Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое
2021-12-07 19:28:46">
2021-12-07 19:28:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Самокате». По данным сервисов, за первые девять месяцев этого года продажи кондитерки были в 1,5–5,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Увеличилось и производство сладостей, но не столь драматично, подтвердили изготовители продукции. По словам экспертов, значительное количество сахара в рационе уже сказывается на здоровье нации.

Сладкое в приоритете

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

За январь-сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. В октябре 2021-го доля реализации сладостей увеличилась на 1 п.п. — до 6% от всех продаж сервиса, добавили там. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.

По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости. Об этом свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го. В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.

Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста, — сказал представитель «Яндекса».

Самый кусок_2
Производственная линия кондитерских изделий
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Он уточнил, что из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела).

Враг фигуры: врачи назвали самый вредный продукт для женщин
Сахар приводит к опасным болезням и ожирению

Повышение спроса на сладкое отмечают и некоторые ритейлеры. За первые девять месяцев этого года в торговой сети «Перекресток» реализация кондитерских изделий увеличилась примерно на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сказали в компании. А вот в «Магните» по итогам января-сентября продажи этой категории — на уровне прошлого года, отметили в ритейлере.

Весомые последствия

Рост спроса на кондитерские изделия подтвердили в NielsenIQ. По данным компании, в январе-сентябре 2021 года по сравнению с допандемийным 2019-м больше всего в категории сладостей увеличились продажи шоколадных батончиков (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%) и упакованных нешоколадных конфет (+5%).

Рост объема продаж может быть связан с расширением портфеля СТМ (собственных торговых марок) перечисленных сервисов, а также с запуском линеек кондитерских изделий для здорового перекуса, продуктов без сахара и с малым количеством калорий, востребованность которых у покупателей сейчас динамично растет, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Самый кусок_3
Кондитерский цех комбината
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Вкус счастья: почему женщинам нужны углеводы
Ученые пришли к неожиданному выводу после многолетнего наблюдения за австралийками

Производство кондитерских изделий в России в 2021 году может вырасти на 1,6% по сравнению с показателем 2020-го и составить 3,9 млн т, сказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Россияне уже потребляют слишком много сладкого, что вредит здоровью, считает диетолог-эндокринолог Института активного долголетия Mriya Life Institute Елена Бабанова. Она отметила: согласно рекомендации ВОЗ, сахар должен составлять не больше 10% от общей калорийности рациона. То есть в среднем допустимо употреблять не более 30 г сахара в сутки, считает специалист.

Излишнее потребление сахара ведет к прибавке в весе, грозит сахарным диабетом, дисбактериозом, атеросклерозом, дефицитом витаминов группы В и микроэлементов, и это неполный список недомоганий, — сказала Елена Бабанова.

Самый кусок_1
Производство конфет на фабрике
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сало в шоколаде: как питаться правильно в холодное время года
Какие продукты помогут поддержать организм с наступлением зимы

Чтобы бороться с ростом потребления сладкого, летом этого года правительство рассматривало идею введения акцизов на сладкие напитки. Тогда речь шла о двух вариантах — установлении ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемо, в отрасли не поддерживали инициативу. В Союзе производителей соков, воды и напитков (в него входят, в частности, PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и другие компании) заверяли, что на их продукцию приходится меньше 2% от потребления сахара в России, а вклад в бюджет от акцизного сбора будет незначительным.

Сейчас решение о введении акциза на сладкие напитки не принято, сказали в пресс-службе Минфина. «Известия» также направили запрос в Минсельхоз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021