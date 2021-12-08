Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое
Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Самокате». По данным сервисов, за первые девять месяцев этого года продажи кондитерки были в 1,5–5,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Увеличилось и производство сладостей, но не столь драматично, подтвердили изготовители продукции. По словам экспертов, значительное количество сахара в рационе уже сказывается на здоровье нации.
Сладкое в приоритете
За январь-сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. В октябре 2021-го доля реализации сладостей увеличилась на 1 п.п. — до 6% от всех продаж сервиса, добавили там. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.
По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости. Об этом свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го. В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.
— Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста, — сказал представитель «Яндекса».
Он уточнил, что из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела).
Повышение спроса на сладкое отмечают и некоторые ритейлеры. За первые девять месяцев этого года в торговой сети «Перекресток» реализация кондитерских изделий увеличилась примерно на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сказали в компании. А вот в «Магните» по итогам января-сентября продажи этой категории — на уровне прошлого года, отметили в ритейлере.
Весомые последствия
Рост спроса на кондитерские изделия подтвердили в NielsenIQ. По данным компании, в январе-сентябре 2021 года по сравнению с допандемийным 2019-м больше всего в категории сладостей увеличились продажи шоколадных батончиков (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%) и упакованных нешоколадных конфет (+5%).
Рост объема продаж может быть связан с расширением портфеля СТМ (собственных торговых марок) перечисленных сервисов, а также с запуском линеек кондитерских изделий для здорового перекуса, продуктов без сахара и с малым количеством калорий, востребованность которых у покупателей сейчас динамично растет, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Производство кондитерских изделий в России в 2021 году может вырасти на 1,6% по сравнению с показателем 2020-го и составить 3,9 млн т, сказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.
Россияне уже потребляют слишком много сладкого, что вредит здоровью, считает диетолог-эндокринолог Института активного долголетия Mriya Life Institute Елена Бабанова. Она отметила: согласно рекомендации ВОЗ, сахар должен составлять не больше 10% от общей калорийности рациона. То есть в среднем допустимо употреблять не более 30 г сахара в сутки, считает специалист.
— Излишнее потребление сахара ведет к прибавке в весе, грозит сахарным диабетом, дисбактериозом, атеросклерозом, дефицитом витаминов группы В и микроэлементов, и это неполный список недомоганий, — сказала Елена Бабанова.
Чтобы бороться с ростом потребления сладкого, летом этого года правительство рассматривало идею введения акцизов на сладкие напитки. Тогда речь шла о двух вариантах — установлении ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемо, в отрасли не поддерживали инициативу. В Союзе производителей соков, воды и напитков (в него входят, в частности, PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и другие компании) заверяли, что на их продукцию приходится меньше 2% от потребления сахара в России, а вклад в бюджет от акцизного сбора будет незначительным.
Сейчас решение о введении акциза на сладкие напитки не принято, сказали в пресс-службе Минфина. «Известия» также направили запрос в Минсельхоз.