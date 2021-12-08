Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое

Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию . Об этом «Известиям» рассказали в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Самокате». По данным сервисов, за первые девять месяцев этого года продажи кондитерки были в 1,5–5,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Увеличилось и производство сладостей, но не столь драматично, подтвердили изготовители продукции. По словам экспертов, значительное количество сахара в рационе уже сказывается на здоровье нации.

Сладкое в приоритете

За январь-сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года , сообщили «Известиям» в компании. В октябре 2021-го доля реализации сладостей увеличилась на 1 п.п. — до 6% от всех продаж сервиса, добавили там. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.

По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости . Об этом свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го. В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.

— Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста , — сказал представитель «Яндекса».

Он уточнил, что из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела).

Повышение спроса на сладкое отмечают и некоторые ритейлеры. За первые девять месяцев этого года в торговой сети «Перекресток» реализация кондитерских изделий увеличилась примерно на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го , сказали в компании. А вот в «Магните» по итогам января-сентября продажи этой категории — на уровне прошлого года, отметили в ритейлере.

Весомые последствия

Рост спроса на кондитерские изделия подтвердили в NielsenIQ. По данным компании, в январе-сентябре 2021 года по сравнению с допандемийным 2019-м больше всего в категории сладостей увеличились продажи шоколадных батончиков (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%) и упакованных нешоколадных конфет (+5%).

Рост объема продаж может быть связан с расширением портфеля СТМ (собственных торговых марок) перечисленных сервисов, а также с запуском линеек кондитерских изделий для здорового перекуса , продуктов без сахара и с малым количеством калорий, востребованность которых у покупателей сейчас динамично растет, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Производство кондитерских изделий в России в 2021 году может вырасти на 1,6% по сравнению с показателем 2020-го и составить 3,9 млн т , сказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Россияне уже потребляют слишком много сладкого, что вредит здоровью , считает диетолог-эндокринолог Института активного долголетия Mriya Life Institute Елена Бабанова. Она отметила: согласно рекомендации ВОЗ, сахар должен составлять не больше 10% от общей калорийности рациона. То есть в среднем допустимо употреблять не более 30 г сахара в сутки, считает специалист.

— Излишнее потребление сахара ведет к прибавке в весе, грозит сахарным диабетом, дисбактериозом, атеросклерозом, дефицитом витаминов группы В и микроэлементов, и это неполный список недомоганий , — сказала Елена Бабанова.

Чтобы бороться с ростом потребления сладкого, летом этого года правительство рассматривало идею введения акцизов на сладкие напитки. Тогда речь шла о двух вариантах — установлении ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемо, в отрасли не поддерживали инициативу. В Союзе производителей соков, воды и напитков (в него входят, в частности, PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и другие компании) заверяли, что на их продукцию приходится меньше 2% от потребления сахара в России, а вклад в бюджет от акцизного сбора будет незначительным.