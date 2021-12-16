Держать в бонусе: производителей сахара и масла освободят от допвыплат ритейлу

Производителей сахара и подсолнечного масла планируют освободить от дополнительных затрат. Подорожание продукции можно притормозить, если освободить заводы от выплаты вознаграждений ритейлерам, например, за то, что они приобрели определенный объем товара, продвижение и логистику. Это следует из письма Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Зампред правительства ранее поручила разработать меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. Отказ от их выплаты может позволить производителям удерживать цены на товар несколько месяцев, считают эксперты. Но мера не отменит грядущего подорожания, а лишь отсрочит его, уверены аналитики.

Отношения без вознаграждения

Подорожание сахара и подсолнечного масла можно притормозить, если запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения, считают в Минсельхозе . Согласно закону о торговле, поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара, оказывают услуги по продвижению или логистике. По сути, производители делают скидку на продукцию. Чтобы запретить торговым сетям брать такие вознаграждения, сахар и масло надо включить в отдельный список социально значимых товаров, указал Минсельхоз в письме в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. В ее аппарате подтвердили получение письма.

Ранее, 8 ноября, Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, в ноябре средние розничные цены на сахар в РФ составили 54,6 рубля за 1 кг (+4,3% к уровню 2020 года), на подсолнечное масло — 135,1 рубля за 1 л (+9,9%). В прошлом году динамика была более впечатляющая: сахар к ноябрю 2020-го подорожал на 59% за год, подсолнечное масло — на 25%.

Список социально значимых товаров утвержден постановлением правительства № 530 2010 года. В перечень входят 24 наименования, в том числе разные виды мяса (курица, свинина, говядина), молоко, соль, чай, картофель, морковь, яблоки.

Производители части социально значимых товаров освобождены от уплаты вознаграждения торговым сетям , напомнили «Известиям» в Минпромторге. Речь идет о мясе кур и молоке, соответствующих ГОСТам, и двух видах хлеба — из пшеничной и ржаной муки , уточнили в ведомстве.

Кроме того, если любой продукт из списка социально значимых в каком-то регионе в течение месяца подорожает на 30% и более, власти могут на 90 дней установить фиксированную цену на товар.

Время экономить

Минсельхоз поддерживает включение сахара и подсолнечного масла в перечень отдельных видов социально значимых товаров, за приобретение определенного количества которых не допускается выплата вознаграждений торговле, подтвердили «Известиям» в ведомстве. Этот вопрос находится в зоне компетенции Минэкономразвития, добавили там.

— Разработанный данным ведомством проект постановления правительства будет направлен на согласование в Минсельхоз в установленном порядке, — уточнили в Министерстве сельского хозяйства.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития. Предложение Минсельхоза в Минпромторг не поступало, сказали в ведомстве.

В Союзроссахаре не стали оценивать предложение Минсельхоза, но сказали «Известиям», что изготовители продукции уже не платят вознаграждения торговым сетям.

С подсолнечным маслом ситуация другая. Его производители платят сетям вознаграждения , сказал «Известиям» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Согласно действующему законодательству, при взаиморасчетах с торговыми сетями возможны выплаты до 5% от суммы поставленного товара, напомнил он. Хотя с декабря 2020 по октябрь 2021 года, когда в РФ заморозили цены на масло и сахар, ритейлеры не использовали эту практику при расчетах, отметил эксперт.

— Мы поддерживаем эту инициативу. Сейчас некоторые торговые сети, ссылаясь на окончание срока действия соглашения о сдерживании цен, возобновили практику выставления бонусов поставщикам в размере до 5% . Учитывая, что данные выплаты закладываются в себестоимость бутылки, это, безусловно, приведет к росту отпускных цен у поставщиков , — сказал Михаил Мальцев.

Эксперт подчеркнул: к ноябрю сырье для производства масла подорожало на 28% за год, в себестоимости готового продукта на него приходится более 90%.

Эффект от реализации предложенной Минсельхозом меры будет, но ограниченный , уверен глава Института стратегического анализа Игорь Николаев. По его словам, если производители не будут платить сетям вознаграждения, они смогут сэкономить до 5% от цены поставки, то есть повысить свою рентабельность. При нынешней инфляции в 8% это позволит компаниям не повышать стоимость продукции несколько месяцев, то есть отсрочить его, сказал эксперт «Известиям».

Держать в бонусе_3 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ранее уже сообщалось, что Минсельхоз предложил ввести тарифную льготу на ввоз сахара в 2022 году плюс создать интервенционный фонд этой продукции на 2022–2024 годы. Эти меры ведомство также отразило в своем письме вице-премьеру.

В X5 Group, «Магните», «Ашане», Metro, «Утконосе» на запрос «Известий» не ответили.