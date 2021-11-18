Рядом съели: из-за плохого урожая РФ намерена закупать больше картофеля в СНГ

Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ . Это следует из доклада Минсельхоза в правительство, с которым ознакомились «Известия». Мера позволит получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая возможна к весне. Из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем ниже, сказано в письме Минсельхоза. Качество картофеля в этом году невысокое, добавили аграрии, продукция чрезмерно влажная и будет меньше храниться. Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на овощ уже на 71,4% превысили прошлогодние.

Новые поставщики

Минсельхоз предупредил о вероятных проблемах с урожаем картофеля в этом году . Это следует из писем замглавы ведомства Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина от 28 октября и 1 ноября. «Известия» ознакомились с ними. В документах указано, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут . В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).

Подорожание картофеля во многом связано со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды , пояснено в письме. Поэтому специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. Торговые сети также включены в этот процесс. Этот товар заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, и ситуация с ценами будет более стабильной , указано в письме.

Болевой мешок Фото: Global Look Press/Philipp Schulze/dpa

Министерство сельского хозяйства также сообщило правительству, что совместно с субъектами выстраивает работу по сбору овощей и картофеля, которые выращены в личных подсобных хозяйствах граждан, то есть на огородах. Эту продукцию также планируют направить в продажу, чтобы обеспечить потребности россиян.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали: проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье (зима–весна).

— В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно, — отметили в Минсельхозе. — Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается . Полученный урожай обеспечит внутренние потребности страны.

Минпромторг прорабатывает вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ для поставок в РФ овощей «борщевого набора» в период сокращения запасов урожая собственного производства, сказали «Известиям» в ведомстве.

Погодное условие

Неблагоприятная погода, которая наблюдалась в этом году, негативно сказалась на качестве урожая и на процессе его сбора — тракторы не могли выйти в поле из-за дождей, процесс шел медленно, сказал «Известиям» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он подчеркнул, что качество продукции невысокое: картофель более мелкий плюс у него избыточная увлажненность. Значит, что он будет меньше храниться, его запасы раньше иссякнут.

— На осень и зиму собранного урожая нам хватит, но возникает вопрос, как рано нам придется ввозить продукцию из других стран по более высоким ценам , — сказал эксперт. — Если Минсельхоз предлагает наладить контакты со странами СНГ (например, с Узбекистаном и Таджикистаном) сейчас, закупить у них картофель в наши овощехранилища по низкой текущей цене (в опте 20–30 руб./кг) , то это весьма здравая и полезная мера. Если же закупки будут следующей весной, то импортеры из СНГ предложат высокие цены, как и производители из дальнего зарубежья . Например, в этом году Азербайджан предлагал весной картофель за 80 руб./кг.

А вот как закупать картофель у владельцев личных подсобных хозяйств, пока неясно: закон запрещает им выращивать продукцию на продажу, это можно делать только для своих нужд, сказал Михаил Глушков. Кроме того, картофель каким-то образом нужно забрать у граждан, то есть приехать за ним в село или деревню. Затраты на бензин сделают цену продукции выше импортной, уверен эксперт.

Болевой мешок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россия может закупить картофель в Белоруссии и Азербайджане , сказала «Известиям» глава агентства Fruitnews Ирина Козий. Сбор в первой стране совпадает с РФ по климатическим условиям, цены на овощи — на том же уровне. Урожай с южной территории можно приобретать в межсезонье, сказала эксперт. Она подчеркнула, что внутреннее потребление картофеля в России традиционно составляет 7,5 млн т в год, из них от 6,7 до 7,2 млн т производят отечественные аграрии. То есть в зависимости от объема и качества урожая России обычно требуется импортировать 300–800 тыс. т картофеля.

Первые поставки импортного картофеля в РФ начинаются в апреле-мае, при необходимости они могут стартовать раньше . Речь о продукции из Пакистана, Египта, Индии и Азербайджана, напомнила Ирина Козий. К этому времени в России заканчиваются собственные запасы картофеля в овощехранилищах. Белоруссия вряд ли сможет помочь в это время, считает эксперт.

В этом году урожай картофеля не удался, сказали «Известиям» в «Утконос онлайн», поэтому в качестве страны для импорта среди государств СНГ компания рассматривает Белоруссию.

По итогам сентября 2021 года уровень продовольственной инфляции в России составил 9,2% к сентябрю прошлого года, напомнил Минсельхоз в своих документах. В целом по миру ситуация хуже: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%.

По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась до 8,1%, стало известно 17 ноября.