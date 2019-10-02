Картошка раздора: в сельских школах жалуются на «овощные поборы»

С начала учебного года родители школ в двух регионах России пожаловались на продуктовые поборы — в столовую просят ведрами нести овощи, чтобы кормить детей. Муниципальные чиновники не видят в этой ситуации ничего экстраординарного, но у прокуратуры другое мнение. Где давно привыкли сдавать еду в школы, почему у их руководства нет другого выхода и чем это опасно, разбирались «Известия».

Набор первоклассника — суповой

Четыре ведра картофеля, 4 кг морковки, 9 кг капусты, плюс свеклы 2 кг и три головки чеснока — столько еды потребовали в школе села Коренёвщино. На странные требования родители учащихся пожаловались члену областного Совета депутатов Андрею Трофименкову. На скольких детей хватит супового набора и как высчитывали норматив, не уточнялось.

Вряд ли это можно назвать продуктовым побором со стороны руководства образовательного учреждения — добро на сбор продуктов дали чиновники . На сайте школы опубликовано постановление администрации Добровского муниципального района от декабря 2018 года, в котором размер доплат за питание указан с учетом бесплатных овощей от родителей.

общество Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

«Одноразовое питание — обед из расчета 30,03 рубля в день на одного учащегося (20 рублей за счет средств бюджета, 10,03 рубля — за счет родительской доплаты и бесплатных овощей и картофеля с учебно-производственного участка или в виде спонсорской помощи от родителей)», — говорится в документе.

Директор школы Надежда Кузнецова заявила изданию LipetskMedia, что руководство школы не имеет к этой инициативе отношения. «Представители родительского комитета обратились с ходатайством к администрации школы с просьбой рассчитать норматив овощей (в соответствии со школьным меню), необходимый для питания одного ребенка в год, и довели эту информацию до родителей первоклассников на родительском собрании», — пояснила она.

Родители, написавшие жалобу депутату, утверждают, что тон поручения был ультимативным. Помимо них, на «овощные поборы» обратили внимание в другом регионе Центрального федерального округа.

Чудеса и диковинки

«Ребенок принес из школы такую записку. Не знаю, как реагировать. Впервые такое чудо вижу», — написала мама ученика школы в Почепском районе Брянской области в начале сентября. Записка следующего содержания утекла в Сеть: «Я, ФИО, согласна (не согласна) принести для питания ребенка в школе овощи: картофель — 50 кг, капуста — 6 кг, морковь — 3 кг, лук — 3 кг, свекла — 3 кг».

Фото: facebook.com/Андрей Трофименков

Историей заинтересовалась прокуратура и в ходе проверки выяснила, что с семей учащихся безотчетно собирали продукты в трех районных школах на протяжении прошлого учебного года. Продукты не только не вписывали в отчетности, но и не проверяли на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, отметили в прокуратуре.

«Указанные в договоре вид и количество предоставляемых продуктов, срок их предоставления родителями (законными представителями) не отвечают признакам добровольности и, следовательно, не могут быть расценены как благотворительная деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Брянской области.

Автор цитаты В инициативной группе «Нет поборам!» «Известиям» рассказали, что таких обращений к ним не поступало, да и видеть их в диковинку — ведь деньги на горячее питание должны выделяться повсеместно.

А баночки заберите

Однако истории, подобные липецкой, точечно всплывали по разным регионам последние 10 лет. Два года назад выяснилось, что овощи собирают с родителей воспитанников детсада Троицкого района Алтайского края. Норматив — 8 ведер картошки, 5 кг лука, ведро моркови, две банки квашеной капусты и полведра свеклы. С примечанием: «Вы можете получить пустые стеклянные банки (из-под квашеной капусты), обращаться на кухню». В обсуждениях тогда отметились десятки родителей, рассказывавших о своих нормативах — где-то вместо квашеной капусты обычная, а где-то попросту берут по 500 рублей с одной семьи на те же цели.

Шесть лет назад на продуктовые поборы жаловалась жительница рабочего поселка Павловка Ульяновской области, с которой, по ее словам, помимо стандартного набора овощей, еще просили закупать по 2 кг сухофруктов. Такая практика характерна для сельской местности — в городских условиях родителям проще заплатить деньгами, а вот в селах ситуация может быть обратной , отметил в беседе с «Известиями» координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

общество Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С ним солидарен руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. «Жалобы действительно поступают, и в последнее время всё чаще, что свидетельствует о том, что эта практика распространяется, — сказал Панин «Известиям». — Увы, это связано с отсутствием внятной государственной политики в вопросах питания детей в образовательных организациях».

По его словам, случаи, о который становится известно СМИ, лишь верхушка айсберга. О необходимости нести продукты в школу и детсад предпочитают молчать как сами образовательные учреждения, так и родители, которые вынужденно идут на предложенные условия — как-то ведь нужно решать проблему с питанием.

Спонсорство в натуральной форме

В дискуссиях «овощные поборы» считают злом отнюдь не все. «Ну и что, мы тоже несем натурпродукты, — рассказывала жительница Алтайского края. — Они удешевляют плату за питание. Но продукты экологически чистые. Пусть детки едят. А в школе есть приусадебный участок. Дети выращивают овощи, и получается на одного ребёнка удешевление на 700 рублей в год».

Председатель комитета по образованию администрации Троицкого района, где детсад уличили в «овощных поборах», Александр Тупикин отмечал, что родители сами устанавливают нормативы и сдают овощи, и это исключительно добровольно. Правда, при этом еще каждый месяц платят за детсад 1,5 тыс. рублей, в том числе на питание.

картоха Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Во вторник, 1 октября, свою позицию обозначили и в управлении образования и науки Липецкой области, где скандал разгорелся в этом учебном году. По мнению чиновников, ничего необычного и плохого в этой истории нет.

«В Липецкой области абсолютно всем учащимся за счет средств областного бюджета выделяется на питание в школах 20 рублей в день на одного ребенка, — цитирует LipetskMedias пресс-секретаря ведомства Александра Прокофьева. — Размер родительской доплаты устанавливается в каждом муниципалитете самостоятельно. В соответствии с нормативным актом Добровского муниципального района в Добровском районе, помимо денежных средств, предусмотрена возможность родителям доплачивать за питание в натуральной форме».

А если с гнильцой

Даже если родители готовы нести мешками в школу или детсад картошку и другие ингредиенты для борща, встает вопрос о безопасности продукции. Проверка нитратомером проблемы не решает.

«Согласно требованиям СанПиН, прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации общественного питания образовательных учреждений должен осуществляться при наличии соответствующих документов (например, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии», — подчеркнула в беседе с «Известиями» адвокат Виктория Данильченко.

общество Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Кроме того, не допускаются к реализации продукты без маркировки. Овощи с приусадебных участков такой тщательной проверки не проходят, а значит, по санитарно-гигиеническим нормам кормить ими детей в школах недопустимо, объясняет юрист.

Автор цитаты Адвокат также подчеркивает, что родители могут оказывать образовательному учреждению посильную помощь, но только на добровольной основе: «Если речь идет о так называемой рекомендательно-обязательной помощи, то можно смело обращаться в комитет по образованию с жалобой на администрацию школы».

В 2017 году «картофельными поборами» в школе поселка Кукмор заинтересовалась прокуратура Татарстана после того, как история вышла на федеральный уровень — провести расследование поручил глава СК Александр Бастрыкин. Проверка подтвердила, что с родителей требовали либо 16 кг картошки, либо соответствующую сумму денег. Из-за скандала уволился директор, и за него заступились учителя — как иначе было решать проблему недофинансирования? На тот момент в бюджете региона на питание школьника в день полагалось 6,8 рубля, муниципалитет деньги не выделял, а родители и так дополнительно платили по 200 рублей в месяц.

Бытовая коррупция

«Любые виды поборов — на что и в каком виде бы их ни собирали — остаются поборами. Это принудительные взносы, которые лукаво называют добровольными», — считает координатор правозащитной организации «Зона права». За 10 лет практика кардинально изменилась: если раньше преподаватели напрямую требовали от родителей взносов или даже писали об этом в дневниках, то сейчас этим занимаются родительские комитеты. И хотя школы постоянно говорят, что это инициатива самих родителей, суть всё та же, говорит собеседник «Известий».

В случае с «картофельными поборами» в Татарстане, о котором сообщили на горячую линию «Зоны права», прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Но изменилось ли что-то — большой вопрос.

школа Фото: TASS/DPA/Jens Kalaene

Автор цитаты 30 сентября в Госдуму был внесен законопроект о школьном питании, авторами которого выступили в том числе спикеры обеих палат парламента. В пакете поправок прописывается, в частности, понятие «здоровое питание» и обязательные горячие обеды в школах для младшеклассников. Предположительно, он будет принят до конца года.

«Так и будет продолжаться, пока у нас школы не будут обеспечиваться всем необходимым, вплоть до контурных карт, мела и других вещей, — сетует Булат Мухамеджанов. — В основной массе администрация школ не из-за своих «хотелок» просит скинуться на разные нужды. Стоит признать, что эти средства обычно действительно расходуются на нужды школы». Другое дело, что родители платить не обязаны — достаток у всех разных, и эти поборы могут становиться бременем для семейного бюджета.

«С родителей требуют не от хорошей жизни, — говорит и руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — В некоторых муниципалитетах вообще не выделяются деньги на эти цели. А если и выделяются, то крохи, на которые ребенка накормить невозможно. Как на 8 рублей, 18 или даже 28 накормить ребенка нормальным завтраком и обедом? Никак».