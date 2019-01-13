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Школьные столовые обязали готовить по-новому

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Роспотребнадзор составил новую редакцию санитарно-эпидемиологических требований, которым должны следовать общеобразовательные и оздоровительные учреждения при организации детского питания, сообщает 10 января «Российская газета».

В ведомстве отметили, что в школьные меню впервые будут включены продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами и бифидобактериями. Помимо этого, новые требования предусматривают, что для приготовления детского питания должна использоваться только йодированная соль.

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По словам экспертов, такие заведения пользуются спросом в основном у молодежи

В частности, в школьные меню рекомендуется включить мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло. Ржаной или пшеничный хлеб следует использовать с каждым приемом пищи. Яйца, сыр, рыбу, творог и различные кисломолочные продукты включать в рацион детей раз в 2–3 дня. Как дополнительное питание детям можно выдавать кислородные коктейли.

Нельзя кормить несовершеннолетних, по мнению экспертов Роспотребнадзора, тортами, пирожными, макаронами по-флотски, творогом из непастеризованного молока, грибами, паштетами, консервированными овощами и фруктами, некоторыми видами колбас, жаренными во фритюре продуктами.

Под табу также попали горчица, острые соусы, газировка, кетчуп, майонез и квас.

В ведомстве помимо списка полезных продуктов определились и с предпочтительными способами приготовления блюд. По их мнению, лучше всего для детей готовить еду на пару, тушить или запекать.

10 января стало известно, что Роспотребнадзор уточнит и детализирует список продуктов питания, которые школьники смогут приносить в образовательные учреждения из дома.

11 января сообщалось, что с Нового года в школах Благовещенска отменили самый дешевый вариант меню в столовых — за 36,6 рубля. Это вызвало недовольство некоторых родителей. По словам начальника управления образования Элины Поцелуевой, только 20% учеников пользовались меню по 36,6 рубля.

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