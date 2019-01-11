Самое дешевое меню исчезло из школьных столовых Благовещенска

С января в школах Благовещенска отменили самый дешевый вариант меню в столовых — за 36,6 рубля. Это вызвало недовольство некоторых родителей. По словам начальника управления образования Элины Поцелуевой, только 20% учеников пользовались меню по 36,6 рубля.

Теперь предлагаются различные варианты стоимостью 50, 87 и 105 рублей, по-прежнему возможен свободный выбор буфетной продукции. Сохранено бесплатное питание детей из малообеспеченных семей, передает asn24.ru.

Россиян устраивает размер порций в школьных столовых и больницах, но им не нравятся внешний вид блюд и скудный выбор. В целом каждый третий (31%) недоволен качеством питания в таких заведениях. К такому выводу пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» по результатам проведенного опроса (есть в распоряжении «Известий»).