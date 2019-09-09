Правительство обсудит отзыв на проект о горячем питании школьников

Правительство РФ 16 сентября обсудит отзыв на законопроект об обеспечении бесплатного горячего питания учеников младших классов. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, пишет ТАСС.

«Поскольку в августе не проводились заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, соответственно, у нас была договоренность, что в сентябре, не откладывая в долгий ящик, правительством будет рассмотрен этот законопроект и предоставлен отзыв», — сказал он.

Отмечается, что законопроект был разработан Неверовым. Документ предполагает финансирование горячего питания учащихся за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

3 сентября диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что питание школьника должно состоять из натуральных продуктов и быть разнообразным, рассчитанным на 5–6 приемов в течение дня. По словам специалиста, при приготовлении еды для школьника лучше отдавать предпочтение свежим продуктам либо имеющим щадящую обработку.