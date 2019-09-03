Диетолог назвала лучший перекус для школьников

Питание школьника должно состоять из натуральных продуктов и быть разнообразным, рассчитанным на 5–6 приемов в течение дня. Об этом в эфире НСН во вторник, 3 сентября, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, при приготовлении еды для школьника лучше отдавать предпочтение продуктам, имеющим щадящую обработку, или в свежем виде.

«Завтрак обязательно должен быть дома. На завтрак ребенок до 12 лет должен кушать каши на молоке либо другие зерновые продукты, творог, яйцо, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами», — пояснила специалист. Она добавила, что нужно это для того, чтобы создать условия хорошего уровня энергии с первых уроков, чтобы ребенок не чувствовал сонливость.

На обед диетолог рекомендует детям рыбу, мясу, птицу в мягких кусочках без костей или хрящевой ткани, овощные гарниры и крупы. На ужин школьникам можно давать что-нибудь легкое, например творог, крупы с овощами. Для перекусов в портфель ребенку можно положить порезанные на кусочки фрукты, орехи, сухофрукты или полезные батончики.

Диетолог также обратила внимание на напитки, потребляемые ребенком. В школах, по ее словам, не должно быть вендинговых аппаратов с вредными напитками.

Ранее 3 сентября сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников.