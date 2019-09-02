Роспотребнадзор назвал самый эффективный способ профилактики гриппа

Самым эффективным способ профилактики гриппа является вакцинация, говорится в сообщении Роспотребнадзора 2 сентября.

«Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ», — отметили в ведомстве.

Оптимальное время для вакцинации — октябрь-ноябрь. Прежде всего она необходима тем, кто входит в группу риска — детям, людям старше 60 лет, больным хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также больным с иммунодефицитными состояниями, беременным, медперсоналу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек, так как вирус постоянно меняет свою структуру. Новый, измененный вирус способен поражать человека вновь.

Вакцинация от гриппа необходима, так как вирус очень заразен, быстро распространяется и протекает намного тяжелее других ОРВИ.

Накануне Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. В августе ведомство опубликовало список прививок, которые защитят иммунитет школьников. Особенно в защите нуждаются первоклассники, которые оказываются в непривычной для них среде.