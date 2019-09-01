Прямой эфир

Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.

Велели паспорт цифровать: зачем нужен электронный ПТС
Каковы преимущества нового формата документа и как его введение отразится на автовладельцах

Отмечается, что вакцинация необходима, поэтому родителям следует убедиться, что ребенок прошел ее вовремя, в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок. Ведомство считает, что оптимальное время для своевременной вакцинации — начало осени.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что здоровье ребенка в школе начинается в семье. Необходимо научить его правильной технике мытья рук, а также рассказать, что не следует обмениваться в школе головными уборами, резинками и заколками для волос.

Также детям не следует пить из одной посуды или использовать одни столовые приборы. Родителям посоветовали стать примером ответственного отношения к собственному здоровью.

В субботу, 24 августа, Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников. Особенно в защите нуждаются первоклассники, которые оказываются в непривычной для них среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тыс. штрафов за нарушения в школах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019