Обошли вирус: 72% россиян не болели гриппом этой зимой

72% россиян этой зимой не болели гриппом. По их словам, чтобы не заразиться, они делали прививки, принимали витамины, ели чеснок и проводили другие профилактические мероприятия. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем опросе «Грипп и ОРВИ: как победить пандемию?», с результатами которого ознакомились «Известия». В Роспотребнадзоре подтвердили, что заболеваемость в этом году умеренная и на протяжении последних двух недель она снижается. Эксперты отмечают, что россияне стали уделять больше внимания своему здоровью — избавляются от вредных привычек и стараются заниматься физкультурой.

Чеснок и прививки

Отвечая на вопросы социологов ВЦИОМа, 72% россиян сообщили, что этой зимой не болели ни гриппом, ни ОРВИ. Эти вирусные заболевания перенесли только 28% опрошенных.

По словам 31% респондентов, они не делают ничего, чтобы избежать болезни. Однако большая часть населения всё же предпринимает профилактические меры. Самым популярным способом защитить себя является прививка от гриппа (23%). Также люди принимают витамины и БАДы (16%), стараются не посещать места массового скопления народа (6%). Есть те, кто прибегают к средствам народной медицины (4%) и едят лук и чеснок (8%), чтобы не заболеть.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что в этом эпидемиологическом сезоне заболеваемость гриппом и ОРВИ действительно умеренная.

— Интенсивность заболеваемости небольшая. На протяжении двух недель идет снижение заболеваемости. Но эпидемиологический сезон еще не закончен, — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, против гриппа и ОРВИ было привито более 70,8 млн человек — 49% от общей численности россиян.

Простудные заболевания становятся обыденностью для молодежи, а вот представители старших поколений болеют ими в полтора-два раза реже, рассказал «Известиям» директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

— Скорее всего, они просто не позволяют себе жалоб на здоровье без весомых причин. Вообще сейчас переболеть несколько раз гриппом или ОРВИ за сезон не считается предосудительным, — отметил социолог. — В отличие от хронических заболеваний, они не несут в себе риска стигматизации больного: это не повод для окружающих считать, что у человека плохо со здоровьем, и обвинять его в недостаточной трудоспособности. Никто не осуждает больных и за то, что они не уделяли достаточно внимания своему иммунитету.

Без вредных привычек

В целом россияне стали с заботой относиться к своему здоровью. По словам респондентов, многие из них не курят (53%), не употребляют алкоголь (45%), занимаются спортом (38%) и правильно питаются (33%). Участники исследования рассказали социологам, что своевременно обращаются к врачам и выполняют все их требования (44%), регулярно проверяют здоровье и проходят диспансеризацию (39%).

Россияне хорошо информированы и знают, что нужно делать для того, чтобы оставаться в форме, отметил координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

— Люди стали прислушиваться к советам специалистов. Употребление алкоголя сократилось, но еще не настолько, чтобы можно было его вновь рекламировать. Меньше стало курящих, особенно среди мужчин, — рассказал он «Известиям». — Согласно моему научному исследованию, среди юношей-студентов количество курящих сократилось, а среди девушек остается прежним. Сейчас надо больше внимания уделить информированию населения о необходимости прививок. Донести до них то, что риск заболеть у тех, кто делает противогриппозные прививки, на порядок ниже. Это доказано.

Он также отметил, что проблемой для россиян остаются и занятия спортом. Но не потому, что у них нет желания.

— Нужны средства. Если взять, например, Татарстан — это регион, который имеет хороший бюджет, у него есть возможность организовывать для населения спортивные площадки. А в ряде субъектов из-за дефицита бюджета уровень развития спортивной инфраструктуры недостаточный для занятий физкультурой и спортом, — подчеркнул эксперт.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 февраля 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.