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Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи

К подорожанию сельхозпродукции может привести повышение экологического платежа для спецтехники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи
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2021-03-15 16:12:41
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Бизнес предупредил о риске роста цен на на сельхозпродукцию — пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5%. Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей, рассказали «Известиям» в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Организация направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором выступила против данной меры (документ есть у «Известий»). Ранее увеличить утильсбор предлагал Минпромторг. В ведомстве считают, что мера окажет положительное влияние на отрасль — парк отечественной техники обновится. В Минсельхозе же «Известиям» сказали, что направили в правительство письмо о необходимости отложить повышение экологического платежа для спецтехники.

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Все в сборе

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» 10 марта направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором выступила против повышения утильсбора на импортную спецтехнику. Ранее такое предложение выдвинул Минпромторг.

— Страна остро нуждается в обновлении и расширении парка сельхозтехники, новых технологиях, реализуемых с помощью современных машин, росте экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК), сдерживании инфляции. С учетом стареющего парка и дефицита техники потребуются годы для обеспечения должного уровня механизации, а дополнительные ограничительные меры только усугубят ситуацию, — сказано в письме.

Многократное повышение утильсбора было бы уместно в условиях засилья импорта и затоваренности отечественных заводов, указали авторы обращения. Однако сегодня российская техника раскуплена на многие месяцы вперед, заводы показывают хорошую рентабельность, а доля импортных машин постепенно и устойчиво сокращается, отмечено в письме.

Утильспор
трактор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Учитывая вышеизложенное (…) просим воздержаться от повышения ставок утилизационного сбора в 2021 году», — призвали представители бизнеса.

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Ранее Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Как писали «Известия», соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. Их обсуждение завершилось в начале февраля. В проектах предложено увеличить коэффициенты сбора на автомобили на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза.

Утильсбор — включаемый в стоимость товара платеж за утилизацию. Сегодня он фактически действует только на импортную технику, так как российские производители получают компенсацию в размере утильсбора от государства, пояснил «Известиям» председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов.

— По сути, это заградительная мера для импорта в пользу отечественных заводов. Может быть, задумка и правильная, только заплатят за нее колхозники, пользующиеся импортной техникой, и потребители, — отметил он.

По словам Александра Алтынова, повышение утильсбора на сельхозтехнику может привести к ряду негативных последствий для отрасли, среди которых и рост цен на продукты питания.

— Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 млн (10–15% от цены самого трактора). Среди расходов колхозников техника составляет 10–12%. Если она в итоге подорожает на 10–15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию, — заявил он.

Речь о таких товарах, как пшеница, картофель и другие овощи.

Утильспор
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Запланированное Минпромторгом повышение утильсбора для сельскохозхники окажет давление на отрасль, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. Теоретически себестоимость продукции может увеличится на 2–3%, заключил эксперт.

Вопрос открыт

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При введении утильсбора на спецтехнику в 2016 году его размер устанавливался с учетом года выпуска машины, ее массы и других характеристик, определяющих затраты по ее утилизации после выхода из строя, напомнили «Известиям» в Минпромторге.

— С момента введения (…) коэффициенты размера утилизационного сбора на специализированную технику не индексировались. Предлагаемые изменения не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, в том числе продукцию сельхозмашиностроения, поскольку рынок такой техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий насчитывается порядка 200), а загрузка отечественных компаний составляет в настоящее время порядка 50%, — сообщили в ведомстве.

Отечественные заводы развиваются, ежегодно выводя на рынок десятки новых моделей высокопроизводительной современной техники, добавили в Минпромторге. Корректировка ставок утильсбора в отношении спецтехники будет способствовать обновлению парка самоходных машин и прицепов, а также позволит российским предприятиям продолжить свое развитие, считают в ведомстве.

Утильспор
техника
Фото: Depositphotos
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В Минсельхозе «Известиям» сказали, что проект изменений, предложенный Минпромторгом, и его финансово-экономическое обоснование в ведомство не поступали.

— При этом в Минсельхоз поступают обращения отраслевых союзов и ассоциаций, согласно которым принятие данного документа может привести к значительному росту конечной стоимости сельскохозяйственной техники. По оценке ведомства, в 2020 году аграрии приобрели около 30% зарубежных тракторов и около 25% зарубежных комбайнов, — заявили там.

В итоге предлагаемые изменения при сохранении темпов приобретения техники на уровне 2020 года, могут повлечь дополнительные расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей на трактора около 4,8 млрд рублей и 2,5 млрд рублей на комбайны соответственно, добавили в Минсельхозе.

— Учитывая данные обстоятельства, министерством направлено письмо в правительство и Минпромторг о необходимости отложить принятие данного нормативного акта, — сказали в ведомстве.

«Известия» направили запрос в правительство, там на момент публикации не ответили.

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