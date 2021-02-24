Вышли на цену: тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг (есть в распоряжении «Известий»). Сборы лучше повышать поэтапно, и на часть техники оставить прежними, считают в Минэнерго. В прошлом году цена электроэнергии уже рекордно выросла, а в 2021-м поднимется еще на 5,6%. Подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции — рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством, считают эксперты.

Сборы в рост

В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021-го завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2–4 раза, на автомобили — на 25%, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику). Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», говорится в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития. С копией документа ознакомились «Известия».

Вышли на цену Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — говорится в письме.

В Минэнерго «Известиям» уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии.

Утильсбор предполагается увеличить как на зарубежную, так и на российскую технику. Дополнительные доходы от роста сборов планируется использовать для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей.

Однако утильсбор не является налогом (ст. 24.1 89-ФЗ) и предназначен только для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники, а также для развитие перерабатывающих заводов. Сборы «не могут быть потрачены на цели стимулирования спроса … или на субсидии производителям», подчеркивается в письме.

Вышли на цену Фото: РИА Новости/Стрингер

Также автор письма, замминистра энергетики Анатолий Яновский, считает, что не выдерживает критики предположение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники: российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками, отмечается в документе.

— Мы не видим факторов, стимулирующих спрос на технику российского производства за счет изменения стоимости утилизационного сбора. Политика закупочных процедур в компании всегда одна — соотношение цены и качества, — сказали «Известиям» в компании «ВостСибУголь».

Поэтому повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора необходимо осуществлять поэтапно, и по некоторым видам техники оставить показатели прежними, говорится в письме Минэнерго.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и правительство.

Инфляция и тарифы

Повышение утильсбора действительно окажет влияние на экономику добычи угля: цены на современную импортную горнодобывающую технику и так высокие, считают в дирекции по производственным операциям Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Например, механизированная крепь стоит 2 млрд рублей, проходческий комбайн — €4,5 млн. Поэтому даже небольшое повышение сбора повлияет на экономику, а через нее, возможно, и на тарифы, добавили в компании.

— Уголь используется как один из основных ресурсов для выработки тепло- и электроэнергии на ТЭЦ. Если дорожает техника для первичного энергоресурса, то повышается и его стоимость. Это, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости самой энергии, — сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Вышли на цену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Увеличение затрат производителя товаров неизменно ложится в калькуляцию себестоимости, которую с добавленной стоимостью, согласно Налоговому кодексу, предъявляют оптовым и розничным потребителям, указала Наталья Беляева.

Как ранее сообщали СМИ, в 2020-м оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет. Так, одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в европейской части РФ и на Урале увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч, а в Сибири — на 0,6% и составила 1,78 тыс. рублей за 1 МВт·ч. Как спрогнозировали «Известиям» в ассоциация «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены могут увеличиться еще на 5,6%.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%)», — подчеркнули в ассоциации.

Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за ЖКУ, сказал доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин.

Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, и, значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, сказали «Известиям» в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора, добавили в ведомстве.

Рост должен быть примерно в пределах инфляции — правительство устанавливает для субъектов порог. Для каждого региона определяется свой индекс. Например, в 2021 году для Чеченской Республики он составил 6,5%, а для Мурманской области — 3,2%.

Вышли на цену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— При расчете тарифов на год в любом случае учитывается стоимость топлива для производства тепло- и электроэнергии. При росте себестоимости есть риск максимально возможного роста тарифов, — высказал мнение эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Коме того, рост стоимости энергии негативно сказывается на макроэкономике страны в целом, подчеркнул Валерий Селезнев.

— Промышленность платит всё больше и больше за электроэнергию — товары, которые она выпускает, также становятся дороже. Это, в свою очередь, разгоняет инфляционный процесс. А чем выше инфляция, тем сильнее поднимаются и тарифы для населения, — сказал парламентарий.

Чтобы стоимость энергии постепенно снижалась, необходимо производить технику в России, но в скором времени отечественное машиностроение вряд ли справится со столь амбициозной задачей, полагает депутат. Поэтому надо стимулировать зарубежных производителей выпускать свою продукцию в России — это снизит ее стоимость для угольной промышленности, а значит, будет способствовать и удешевлению энергии, высказал мнение Валерий Селезнев.