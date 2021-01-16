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Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы

Зимой никаких профилактических работ проводиться не может, говорят эксперты
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы
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2021-01-14 16:38:18
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Череда отключений теплоснабжения в последние дни вызвала возмущение у жителей Омска. «Профилактические» работы в разных районах города происходят на фоне крепких морозов. Подобные случаи зафиксированы в Новосибирске, Казани и ряде других городов, где нынешней зимой постоянно отмечаются низкие температуры. Почему россияне остаются зимой без отопления - разбирались «Известия».

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Профилактическая авария

В Омске холодно весь январь – днем до минус 31, ночью до минус 35. Однако, как сообщают местные СМИ, отопление и горячую воду в городе массово отключают с начала года. Власти заявили, что проводятся «профилактические» отключения, так как «летом при гидравлических испытаниях теплотрассы ведут себя совсем по-другому», а нынешние дефекты связаны с перепадами температуры воздуха.

Отмечается, что такие отключения должны длиться не более шести часов, за которые надо раскопать проблемную трубу, заменить ее и снова пустить тепло. Коммунальщики заявили, что приходится «круглый год работать в экстремальных условиях» - и по «мере необходимости профилактические отключения проводятся».

Выделение тепла
Вид зимнего Омска

Вид зимнего Омска

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук однако замечает, что зимой никаких профилактических отключений быть не может.

– Это аварийная ситуация, другого варианта нет, - сказал он «Известиям». – Очень опасно зимой, в сильные морозы, отключать батареи – можно заморозить весь дом.

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заметил, что все регламентные профилактические отключения должны проводиться в летний период – в период положительных температур, а в отопительный период возможны, по сути, только аварийные отключения.

- Если это действительно профилактические отключения, то это не совсем нормально. Другое дело – это подготовка к прогнозируемым аномальным температурным условиям, – сказал Грабчак «Известиям». – При продолжительном, более 4 дней, воздействии отрицательных температур, существенно превышающих среднемноголетние значения, разумно провести превентивные мероприятия по тестированию работы системы теплоснабжения в условиях работы на предельных параметрах функционирования. Подготовить сеть – это вопрос недели испытаний с повышенными параметрами работы теплосети. Если какие-то неполадки выявляются, то еще день или два нужны на то, чтобы неполадки устранить.

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Замминистра подчеркнул, что проверка проводится исходя из средних многолетних значений температуры – и к экстремальным нагрузкам лучше подготовиться заблаговременно. В то же время, заметил Грабчак, существует проблема нехватки финансовых средств на то, чтобы поддерживать техническое состояние сетей теплоснабжения на достаточно высоком уровне.

- Профилактические отключения тепла в домах в лютый мороз это весьма странная практика, - считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. - Действительно, есть шесть часов, чтобы такое отключение не было признано аварией в сфере теплоснабжения. Кроме того, если нарушается непрерывность поставки коммунального ресурса, то потребителям обязаны сделать перерасчет – за каждый превышенный час стоимость снижается на 0,15%.

Выделение тепла
отопление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Он добавил, что с прошлого года Минстрой начал внедрение новой системы цифрового мониторинга аварийности – такие ситуации теперь будут учитываться на федеральном уровне «с последующим выяснением неготовности местных властей к безаварийному прохождению отопительного сезона».

В администрации Омска «Известиям» рассказали, что в отопительный период из-за резких колебаний и установления особо низких температур воздуха «тепловые сети подвергаются значительным нагрузкам».

- В период зимней эксплуатации сетей возможно появление дефектов на трубопроводах, в связи с чем теплоснабжающими организациями производятся профилактические работы с целью предупреждения аварийной ситуации, - заявили в администрации. – Определить конкретные сроки и периодичность возникновения повреждений на сетях теплоснабжения в отопительный период не представляется возможным.

Также было заявлено, что муниципальное предприятие «Тепловая компания» «не нарушало сроков проведения профилактических работ».

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Проблемы с отоплением в последнее время обнаружились в целом ряде российских городов. В ночь на среду в Казани 40 многоквартирных домов остались без отопления при температуре минус 34 градуса. Аварию ликвидировали в течение примерно пяти часов – с 03:00 до 08:00. В конце декабря и в начале января проблемы начались в Новосибирске: перед Новым годом сообщалось, что в ряде домов отключили отопление, в других батареи почти не грели. В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) заявляли, что отключения были в восьми домах, длились они не более восьми часов. В те дни стояли морозы от минус 25 до минус 35 градусов. В начале января в СМИ снова появились аналогичные жалобы – в квартирах очень холодно.

Заместитель начальника управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова заявила «Известиям», что дело не в том, что коммунальщики плохо подготовились к зиме. Она подчеркнула, что все мероприятия летней подготовки теплосетевого хозяйства специалисты выполнили качественно – с соблюдением правил и в полном объеме. Было устранено 2440 дефектов, из которых 1107 – по итогам гидравлических испытаний.

Выделение тепла
батарея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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- Из 4296 годовых дефектов в межотопительный период выявлено более половины – 2440, - заявила она. – А если учесть, что отопительный сезон у нас продолжается восемь месяцев, а межотопительный – четыре, то понятно, что выявление дефектов в период подготовки значительно выше, чем в отопительный сезон.

Барсукова отмечает, что по состоянию на 15 января на контроле у специалистов СГК в Новосибирске 46 дефектов, возникших на теплосетях в декабре.

- Есть техническая возможность отложить их устранение до повышения температуры воздуха на 10-15 градусов – чтобы не отключать тепло в сильные морозы. Оставить их неустраненными на весь отопительный период нельзя – это может привести к авариям, затоплениям горячей водой, - пояснила она.

За праздничные дни с 31 декабря по 10 января на теплосетях в Новосибирске было семь неотложных отключений, которые затронули 24 многоквартирных дома. Ремонт проводили в течение двух-шести часов.

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Износ на 80%

Виктор Федорук отметил, что отключение тепла в морозы показывает, в каком «запущенном виде» находится система отопления в регионах. По его словам, капитальные ремонты сетей нужно проводить через 25 лет, но этого не делается.

- И очень часто управляющие компании, готовя дом к зиме, боятся задать повышенное давление, чтобы не лопнули трубы во время проверки, - рассказал он «Известиям». – И не дав такое повышенное давление, они тем самым рискуют – зимой надо давать другие обороты. Чем ниже температура на улице, тем большую температуру дают в батареи. И система не всегда выдерживает, трубы рвутся.

Наталия Барсукова, говоря о ситуации в Новосибирске, также подчеркнула: основная причина частых повреждений теплосетей в городе – высокий уровень их износа, порядка 80%. И это в городе, где средняя температура в январе – минус 16,5 градусов, а абсолютные минимумы достигают 45 градусов.

Выделение тепла
теплосеть
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

- За последние пять лет повреждаемость сетей выросла в 1,5 раза, - рассказала Барсукова «Известиям». - Средства, предусмотренные в тарифе на капитальный ремонт – примерно 420-440 миллионов рублей ежегодно, СГК удваивает за счет собственных средств, но этого недостаточно. В 2020 году капитальный ремонт (замену) прошли 5 км теплосетей – это примерно в пять раз меньше, чем нужно для поддержания трубопроводов в нормальном состоянии.

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Барсукова отметила, что именно на Новосибирск приходится половина от всех дефектов на теплосетях в 16 городах присутствия «Сибирской генерирующей компании».

- В Новосибирске с середины октября вскрылось столько же дефектов, сколько в Красноярске за весь год, - говорит она. – Сейчас совместно с городскими и региональными властями обсуждаются механизмы привлечения финансирования для более масштабной модернизации теплосетевого комплекса.

Один из вариантов модернизации, предложенных мэрии Новосибирска, – заключить новое концессионное соглашение на сумму 5,5 млрд руб. сроком на десять лет вместо двух существующих с общим объемом инвестиций 90 млн руб. в год. Программа должна быть направлена на замену изношенных теплосетей, как магистральных, так и внутриквартальных.

Второй вариант, к которому склоняется СГК, это концессионное соглашение. В этом случае СГК готова вложить в теплосетевое хозяйство города 20,5 млрд руб. в течение десяти лет.

Уличное отопление

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Ситуация с износом теплосетей тяжелая и в целом в стране. Так, например, в ноябре Народный фронт опубликовал данные по итогам мониторинга состояния теплоизоляции труб отопления. Обнажены оказались тысячи километров теплотрасс. Это приводит к потерям тепла: неизолированные трубы отапливают улицу, а в квартирах холодно. Приводилась в пример ситуация в поселке Маркова Иркутской области, где люди устали ждать помощи от местной администрации и за свой счет утеплили надземную теплотрассу.

Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк тогда заявил, что затраты по модернизации инженерных сетей нельзя перекладывать на инвесторов и через тариф – на население. По его мнению, нужно «вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств».

Частный случай

Отключение отопления в морозы – только часть проблемы. В Туруханске Красноярской области жители лишились отопления в 50-градусный мороз – у них произошло внеплановое отключение электроэнергии, и жители частного сектора, отапливающие дома насосными обогревателями, остались без тепла. СМИ утверждают, что отключения зимой там происходят регулярно. К центральному отоплению подключены многоквартирные дома, а жители частного сектора отапливают свое жилье самостоятельно – при помощи электронасосов. Температура в Туруханске зимой опускается до минус 50 градусов.

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Фото: tvk6.ru
Село Туруханск
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Аналогичные проблемы на этой неделе возникли у жителей села Ташлык Нижнекамского района республики Татарстан. Там произошло отключение электричества, из-за чего перестали работать газовые нагревательные котлы. Местный житель Рим Нурмухаметов рассказал в СМИ, что перебои с электричеством происходят в течение нескольких лет.

Всего в Нижнекамском районе без электричества из-за морозов остались 19 населенных пунктов.

Комментируя проблемы с отоплением в селах из-за отключения электроэнергии, Евгений Грабчак пояснил «Известиям», что если речь идет о централизованном отоплении, то отключение электричества не должно приводить к существенным перерывам в теплоснабжении населения или предприятий.

- В таких ситуациях специализированными превентивными мероприятиями отсутствие энергоснабжения ликвидируется – например, котельная подключается к дизель-генераторной установке, - отметил Грабчак. – Если же речь идет об индивидуальном отоплении, когда при помощи электричества работают газовые котлы или что-то еще, то такая авария классифицируется именно как отсутствие энергоснабжения.

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И тут есть проблемы: отопление должны включить быстрее, чем электричество – перерыв в снабжении последним при наличии всего одного источника питания может составлять до 24 часов. А сроки внепланового отключения отопления, как пояснил «Известиям» юрист Ильнур Хамидуллин, зависят от температуры в жилых помещениях: не более 16 часов при температуре выше 12 градусов, не более восьми часов при температуре от 10 до 12 градусов и не более 4 часов при температуре в помещении от 8 до 10 градусов.

- Житель села Ташлык может рассчитывать как минимум на компенсацию морального вреда, если подтвердится факт нарушения прав потребителей со стороны поставщика услуг электричества, - считает Хамидуллин. – Однако однозначный вывод сделать сложно, так как неизвестно, что послужило действительной причиной отключения электроснабжения. При обнаружении и подтверждении прокуратурой фактов нарушения электроснабжающей организацией требований к оказываемым услугам должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной или административной ответственности.

Выделение тепла
мороз
Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Юрист Денис Красноярцев отмечает, что рассчитывать в случае ЧП из-за отключения электричества можно не только на возмещение морального ущерба. По «Закону о защите прав потребителей» он вправе потребовать «незамедлительного безвозмездного устранения недостатков» или «возмещения расходов на их исправление».

- Это также регламентируется и правилами №354 «О предоставлении коммунальных услуг», - отметил Красноярцев. – Если будет установлен факт нарушений поставщика услуг или чиновников, то потребитель сможет все свои убытки возместить через суд.

Виктор Федорук отмечает, что в случае, если отопление у жителей работает от электричества, необходимо позаботиться о возможном запасном варианте энергоснабжения, иначе вода в системе просто замерзнет – и отопительную систему придется ремонтировать.

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- Нужно иметь в запасе генератор, чтобы на какое-то время подключать к нему котел. К таким обстоятельствам тоже нужно быть готовыми, - отметил он.

Тепловые потери

Холод в квартирах, отмечает Наталия Барсукова, может быть связан не только с состоянием трубопроводов. По ее словам, есть проблема с энергоэффективностью домов – особенно панельных.

- В течение морозного периода тепловые потери дома через стены, окна, вентиляцию превосходят ту часть тепловой энергии, который получает дом, - пояснила она. – В результате тепловая аккумулирующая способность здания, особенно после 5-7-10 дней низких температур, начинает ощутимо уменьшаться.

По ее словам, имеет значение также состояние дома: как утеплены чердаки, подвалы, какова плотность окон, входных дверей, каково состояние панельных швов.

Выделение тепла
отопление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другими причинами низкой температуры в квартирах могут быть недостаточно качественная регулировка внутридомового оборудования, когда какие-то квартиры или стояки перегреты, а другие заметно холоднее. Это ответственность управляющих организаций. Кроме того, при подготовке к отопительному сезону могли быть не проведены промывка, опрессовка, ревизия внутридомовой системы отопления.

- В ряде случаев проблемы некачественного отопления связаны с системами погодного регулирования, - отметила Барсукова. – Требуется регулировать работу систем так, чтобы они соответствовали действующим температурным графикам и чтобы одни дома не производили излишний отбор теплоносителя в ущерб другим.

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