Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3687 рублей, посчитали «Известия» на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5%, следует из собранной статистики. Как пояснили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе, в связи с увеличением НДС до 20%, с июля 2018-го по июнь 2019-го тарифы на услуги ЖКХ поднимали дважды. Теперь же власти снова будут увеличивать их раз в год, поэтому расходы граждан станут расти медленнее. В некоторых регионах в платежки также включили допуслуги — например, по вывозу мусора, напомнили эксперты.

Два счетчика

В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.

Самые большие средние счета — в северных и дальневосточных регионах, рассказали в опрошенных кредитных организациях. На Камчатке, в Чукотском автономном округе, в Якутии и в Еврейской автономной области чек в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по стране, посчитали в МТС-банке. К самым дорогим по ЖКУ регионам банки также отнесли Ленинградскую область и Хабаровский край. Меньше всего за коммуналку заплатили в южных регионах, в том числе в Курской области (по оценке банка «Восточный») и Ставропольском крае (посчитал банк «Ренессанс кредит»).

ЖКХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Минимальные и максимальные значения счетов в различных регионах связаны с особенностями начислений платы за отопление, объяснил директор по разработке digital-решений Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Александр Патешман. Зимы на Урале и в Сибири холодные и длительные, отопительный сезон там начинается раньше и заканчивается позже в отличие от Центральной России или южных регионов.

В Министерстве строительства и ЖКХ вопрос «Известий» о причинах роста среднего счета перенаправили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Там «Известиям» рассказали, что в соответствии с социально-экономическим прогнозом Минэкономразвития, в 2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов: с 1 января на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции, подчеркнули в ФАС. Там пояснили, что в январе тарифы индексировали вслед за повышением НДС, а в 2020 году изменения снова будут проходить только один раз — с 1 июля.

Данные опроса учитывают повышение стоимости коммунальных услуг не только в первом полугодии 2019-го, но и в июле 2018 года — в среднем по стране на 3,6%, отметили в ФАС. Поэтому суммарное увеличение на 5% соответствует изменению тарифного плана.

Новые платежи

В банках повышение среднего показателя также связывают исключительно с ростом тарифов. Увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено и дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году, считает, в свою очередь, директор компании «ФинИст» Екатерина Семенкова. С начала 2019 года в ряде регионов в дополнение к имеющимся услугам (воде, газу, электричеству) в платежках появились услуги за сбор и вывоз бытовых отходов, напомнила она. В этом случае расчет стоимости происходит не по квадратным метрам, а в зависимости от количества проживающих в квартире граждан, что выступает дополнительной нагрузкой на домохозяйство, подчеркнула она.

В этом году в платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет добровольным для собственников, рассказала эксперт.

Повышение тарифов ЖКХ в среднем на 3,6% в июле 2018 года и на 1,7% уже от летней базы в январе в сумме дает около 5,5%, посчитал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. С учетом включения дополнительных услуг в чек, реальные расходы россиян на воду и электричество даже уменьшились, пояснил он.

ЖКХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Игорь Николаев предположил, что это может быть связано с пересмотром норм потребления по регионам, которое происходит ежегодно. Кроме того, с каждым годом увеличивается охват населения России цифровыми счетчиками, которые позволяют корректно отследить траты каждого домохозяйства и не переплачивать «за соседа», добавил он. По словам эксперта, проиндексированные тарифы, нормы потребления и новые строчки в платежках могут мотивировать граждан экономить на жилищно-коммунальных услугах.

Ранее «Известия» писали, что самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ — мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что часть россиян переплачивает более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза. В августе правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам на водоснабжение, водооотведение и теплоснабжение. Это позволит сделать ценообразование понятным для потребителя. Так, планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне. Это первая часть тарифа. Вторую часть будут определять на региональном уровне с учетом необходимости инвестиций в инфраструктуру.