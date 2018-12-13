Союзная публика: кто призывает россиян не платить за коммуналку

В начале декабря энергетические компании Камчатки и Приамурья сообщили, что начали получать письма от граждан, которые отказываются оплачивать услуги ЖКХ, ссылаясь на членство в профсоюзе «Союз ССР», а также организациях с похожими названиями, или просто на сам факт того, что они являются гражданами Советского Союза. Предприятия уже пообещали работать с неплательщиками в том же порядке, что и с простыми должниками. Однако, хотя речь идет о единичных обращениях, для российских регионов это далеко не первые подобные случаи. Кто стоит за этим профсоюзом, как организаторы мотивируют свои претензии к коммунальщикам и почему отвечать за это, скорее всего, придется обычным гражданам, разбирались «Известия».

Письма из Союза

Первыми в начале зимы о подобных случаях сообщили на Камчатке. Так, представитель одной из организаций, «Камчатскэнерго», Елена Симаева рассказала журналистам, что в компанию поступают письма, в которых граждане отказываются оплачивать счета, мотивируя это либо тем, что родились в СССР, либо своим членством в профсоюзе «Союз ССР».

«Мы пока не можем посчитать общее количество таких писем, потому что есть отдельные обращения от рожденных в СССР жителей, а есть обращения из профсоюза «Союз ССР». Они приходят не только к нам, но и в «Водоканал», фонд капитального ремонта и управляющие компании. Раньше такие обращения были единичными, но сейчас их становится очень много. Люди пишут, что они рождены в СССР, на них действует Конституция СССР и платить за услуги они не будут», — отметила она.

Одновременно, по ее словам, в Петропавловске-Камчатском начали распространять листовки за подписью профсоюза «Союз ССР», авторы которых призывали граждан отказаться от оплаты коммунальных услуг. Телефон, указанный в листовках, при этом не работал.

В то же время журналистам регионального издания «Кам 24» удалось связаться с региональным руководителем организации — им оказался лидер отделения партии «Справедливая Россия» в Петропавловске-Камчатском Александр Каменюк. Он рассказал журналистам, что всего в организации числятся около 100 человек, активно участвуют в ее деятельности около 30–35. Они в том числе объясняют жителям региона, как организовать ячейку на собственном предприятии, и якобы помогают с вопросами, касающимися заключения коллективных договоров, оформления банковских кредитов и оплаты услуг ЖКХ.

Ресурсоснабжающие компании он обвинил в том, что те неправильно оформляют квитанции — не проставляя на платежных документах печатей и подписей ответственного лица, как этого, по его мнению, требует закон «О бухгалтерском учете». Кроме того, по его словам, компании одновременно получают деньги как от жителей, так и от государства.

«Дело в том, что и в «Камчатскэнерго», и в «Камчатский водоканал», и в фонд капитального ремонта поступают деньги из бюджета, согласно постановлениям правительства РФ. Я еще в мае написал обращения-уведомления в эти организации с указанием нормативно-правовых актов, согласно которым они получают деньги из бюджета. Надеялся получить подробный отчет о расходовании средств. Однако ответа я не получил», — заявил он, признавшись, что уже полгода не оплачивает квитанции за ЖКУ.

Кроме того, активист обвинил местные предприятия в том, что они якобы перечисляют часть средств на зарубежные счета. По его словам, одна из участниц профсоюза даже написала соответствующее обращение в ФСБ, «но ответа пока не получила».

Просили начислять плату в советских рублях

Возникают подобные ситуации не только на Камчатке. Практически одновременно о подобных случаях сообщили и в Амурской области. Однако там, по данным региональных энергетиков, такие обращения носили единичный характер и поступали в основном в сентябре и октябре. Всего в «Амурэнергосбыте» насчитали четыре обращения, считая одно устное.

«Они (авторы обращений. — «Известия») ссылались на то, что у данного профсоюза есть публичный договор, они не должны платить за услуги, заявляли также, что плата должна начисляться в советских рублях», — цитирует «РИА Новости» слова пресс-секретаря компании Вероники Александровой.

В соседнем Хабаровске и на Сахалине таких случаев в конце 2019-го зафиксировано не было, в Приморье обращения также были единичными, рассказали журналистам новостного агентства в региональных энергетических компаниях.

При этом еще раньше, в феврале 2018-го, к коммунальщикам с похожими заявлениями обратились несколько жителей Хакасии, а в апреле сотрудники сибирской компании «Томскэнергосбыт» заявили, что обратились в прокуратуру в связи с поступавшими к ним обращениями об отказе от оплаты счетов за ЖКУ. Аналогичные истории в мае повторились в Нижнем Новгороде и в Омске.

«Основанием для бесплатной поставки услуг заявители называют наличие публичного договора поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников профсоюза «Союз ССР», который дает им право на «потребление коммунальных и прочих услуг на безоплатной основе», подписанного председателем профсоюза Сергеем Александровичем Демкиным», — отмечалось в сообщении ПАО «Томскэнергосбыт».

Кроме того, в августе этого года несколько участников того же профсоюза приняли участие в акциях на юге России — тогда во время визита в администрацию Кисловодска было задержано около 20 человек (к профсоюзу «Союз ССР», по данным журналистов, относились далеко не все — организаторами стали члены другого объединения, также использующего символику Советского Союза). Протестующие, чиновники и полицейские взаимно обвинили друг друга в провокациях.

«Наши люди»

Как следует из утверждений коммунальщиков, заявления поступают от людей, которые являются членами профсоюза «Союз ССР», «Профсоюза рожденных в ССР», а также от тех, кто просто указывает на факт своего рождения в Советском Союзе.

Никаких упоминаний о второй организации в новостях «Известиям» найти не удалось, а профсоюз «Союз ССР» возник в начале 2017 года. Его организатором и основателем является Сергей Александрович Демкин — на странице организации в социальной сети «ВКонтакте» (именно там, судя по всему, протекает основная деятельность организации) указывается не только официальный адрес организации в Петербурге, но и адрес электронной почты и мобильный телефон Сергея Демкина. По нему, впрочем, отвечает женский голос.

— Если они (граждане, которые отказываются оплачивать услуги ЖКХ. — «Известия») предоставляют документы, которые это подтверждают, то это наши люди. Я этих документов не видела, не знаю. Но у них как минимум должен быть профсоюзный билет, — подтвердила представитель профсоюза «Союз ССР» «Известиям».

Официально организация нигде не зарегистрирована. Ранее ее создатель, Сергей Демкин, объяснял «Деловому Петербургу», что хочет создать профсоюз, который останется неподконтрольным, в том числе и официальным органам, например налоговой. Встречу с журналистом, как отмечалось в материале, профсоюзный лидер проводил в кафе «Бургер Кинг», потому что власти города, по его словам, отказались предоставлять ему помещение на таких условиях.

Сейчас в качестве официального адреса организации, на который в том числе желающим предлагается отправлять заявления о вступлении в профсоюз, указывается один из офисов в здании гостиницы «Советской», расположенной на площади Восстания.

На странице организации в социальной сети «ВКонтакте» ее целью названо «объединение всех граждан, работников, студентов, учащихся ПТУ с 14 лет, фермеров, членов кооперативов, индивидуальных предпринимателей, таксистов, дальнобойщиков, строителей, временно не работающих, пенсионеров и т.д. для отстаивания своих законных прав и свобод».

В числе первостепенных задач (их список состоит из шести пунктов) указываются правовая защита членов профсоюзов в судах и иных «юридических и псевдоюридических административных образованиях», а также помощь по вопросам кредитных обязательств и «помощь по вопросам ЖКХ».

«Мы же не говорим, что мы раскредитовываем в ноль кого-то. Но если банк неправ, то он неправ. Нужно встать на защиту людей, выйти из этого рабства. Чем мы и занимается — проводим эволюцию сознания», — рассказывал журналистам «Делового Петербурга» Сергей Демкин.

Фото: vk.com/tstssouzssr

При этом из официальной программы профсоюза, доступной там же, в официальной группе, при этом следует, что цели у его создателей достаточно глобальные.

Например, в ней предлагается создать «постоянную общественную экспертную комиссию, которая могла бы консультировать граждан по приоритетным для организации вопросам ЖКХ и кредитов, принимать активное участие в проведении ряда социально направленных законопроектов — в том числе «О земле», «Об образовании» и т.д. Отдельно прописаны планы инициировать в Госдуме и правительстве обсуждение вопроса о выплате гражданам страны «природной ренты».

Для вступления в профсоюз «Союз ССР» организаторы просят направить письменное заявление в отделение организации в Петербурге на имя Сергея Демкина. Членство платное: 1 тыс. рублей нужно будет заплатить в качестве разового взноса, еще по 200 рублей придется платить ежемесячно.

Работы по договору

За прошедшие 2,5 года организация, судя по всему, успела разрастись. На ее странице можно найти список региональных «филиалов» — в нем значится около сотни населенных пунктов. Как больших, в числе которых Казань, Саратов, Новокузнецк, Нижний Новгород и Краснодара, так и совсем малоизвестных городов и даже сел — вроде Тимашевска, Костомукши или поселка Коашва.

В большинстве групп состоит от нескольких десятков до сотни человек, но в Казани или Краснодаре число участников достигает 300–500 пользователей. В основном там выкладываются сканы ответов официальных органов на заявления членов профсоюза «Союз ССР», обсуждаются проблемы «коллег» из других городов (некоторым из них ранее уже отключили газ или электроснабжение) и выкладываются тематические видео и картинки, которые проще всего объединить в жанр «социалистических демотиваторов».

ЖКХ_Союз Сергей Демкин, председатель профсоюза «Союз ССР» Фото: соцсети

Есть в списке и группы, действующие в Петропавловске-Камчатском и Томске (около 100 участников в каждой) и Южно-Сахалинске (там, правда, лишь около 30 участников). При этом в группу продолжают писать люди с вопросами о том, есть ли отделение в их городе, и просьбами его открыть.

Пока, судя по всему, основной акцент в организации делают именно на сфере ЖКХ. По крайней мере, именно в этом контексте неофициальный профсоюз начали упоминать региональные и федеральные СМИ.

По информации коммунальщиков, чаще всего граждане, заявляя об отказе платить за коммунальные услуги, ссылаются или на само членство в профсоюзе «Союз ССР» (а также объединениях с похожими названиями), или на некий «публичный договор».

Текст договора, якобы заключенного с Российской Федерацией от лица председателя профсоюза «Союз ССР» Сергея Демкина, доступен в том числе и в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». Официальной юридической силы этот документ не имеет, подчеркивает юрист «Народной защиты» Игорь Зверев, к которому «Известия» обратились за разъяснениями, продемонстрировав сам договор.

— Само по себе любое соглашение, такое как договор поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников профсоюза «Союз ССР», который дает им право на «потребление коммунальных и прочих услуг на бесплатной основе», не может являться основанием для неоплаты услуг, неисполнения обязательств со стороны владельцев жилплощади, — говорит юрист.

Во-первых, напоминает он, действующие законы РФ — например, ст. 154 и 155 Жилищного кодекса, а также постановление правительства России №354, регламентирующее правила предоставления коммунальных услуг собственникам, — устанавливают их обязательную оплату.



— Любой исполнитель услуги (ЖКУ или любой другой) несет расходы на ее оказание, и при отказе потребителя от услуги исполнитель вправе рассчитывать на их возмещение согласно ст. 782 ГК РФ и ст. 32 закона «О защите прав потребителей», — перечисляет Игорь Зверев.

Фото: Федеральное агентство новостей

В телефонном разговоре с «Известиями» представитель профсоюза «Союз ССР», отвечая на вопрос о возможных долгах, которые могут копиться у его участников, сослалась также на другое постановление правительства.

— Во-первых, есть публичный договор. Во-вторых, о каких долгах может идти речь, если в соответствии с 97-м постановлением правительства из бюджета выделены деньги на оплату ЖКХ. Почему мы должны второй раз платить? — отмечает она.

Однако в постановлении правительства №97 от февраля 2016 года речь идет лишь об установлении стандартов предельной стоимости услуг ЖКХ на 1 кв. м жилой площади, а не о выделении бюджетных средств на их оплату. Кроме того, само постановление и вовсе было признано утратившим силу еще в мае 2017 года.

Дошли до суда

В большинстве региональных энергетических компаний, в том числе на Камчатке и в Приамурье, говорят, что с членами профсоюза, если они действительно перестанут оплачивать услуги, планируют работать в том же порядке, что и с обычными должниками. В этом случае ответственность за просроченные платежи понесут граждане, а не организаторы или представители профсоюза «Союз ССР». Тем более что у организации нет официального юридического статуса.

Так, летом 2018-го в правительстве Петербурга сообщили, что городское предприятие ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» обратилось в суд с иском о защите деловой репутации после того, как одна из пользовательниц YouТube опубликовала на видеосервисе ролик, в котором от имени профсоюза «Союз ССР» обвиняла организацию в том, что деньги, поступающие от граждан, якобы попадают в Канаду и США. В качестве доказательства автор видео продемонстрировала штрихкод на платежном документе — по ее мнению, именно из-за него деньги попадали на зарубежные счета.

Суд встал на сторону «Жилищного хозяйства», обязав женщину разместить ролик-опровержение с возможностью размещения его на YouТube-канале предприятия (всего на нем сейчас размещено 13 видео, и ролика-опровержения среди них «Известиям» найти не удалось).

ЖКХ_Союз YouТube-канал предприятия ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Фото: скриншот канала youtube

Если верить заявленным в официальных группах целям, юридическая поддержка членов незарегистрированного профсоюза — одна из главных задач организации. Между тем в сообщении, опубликованном на официальном сайте городской администрации по Кронштадтскому району, особенно подчеркивалось, что ни сама ответчица, ни кто-либо из ее представителей для защиты интересов женщины в суд не явились.

«Обманутые призывами профсоюза граждане накопили долги по оплате ЖКУ, причиняя вред своим соседям, управляющим организациям, своим многоквартирным домам. Ведь, увеличивая задолженность управляющей организации перед поставщиками ресурсов, неплательщики провоцируют процесс взыскания долга с управляющей организации монополистами», — отмечалось в сообщении.

Глава камчатского отделения профсоюза «Союз ССР», в свою очередь, настаивал на том, что решение отказаться от оплаты услуг люди принимают сами.

«Никто не заставляет и не убеждает людей не платить за коммунальные услуги. Мы предоставляем информацию о деятельности коммунальщиков и системе российского ЖКХ в целом, а решение члены профсоюза принимают сами», — пояснил он.

Однако энергоснабжающие предприятия обвиняют организаторов в злоупотреблении доверием граждан и даже нарушении их прав. Об этом, например, весной 2018-го говорили коммунальщики Томска.

«Считаем, что действия представителей профсоюзной организации ТСПС «Союз ССР» нарушают законные права граждан, так как последних вводят в заблуждение, говоря, что жилищно-коммунальные услуги поставщикам оплачивать не нужно», — рассказал журналистам директор управления правового обеспечения ПАО «Томскэнергосбыт» Денис Набатников.

Похожей точки зрения придерживаются и в «Камчатскэнерго». Там утверждают, что организаторы просто обманывают участников, подталкивая их к неплатежам, которые, в свою очередь, приведут к штрафным санкциям и, возможно, дополнительным расходам.

Правда, в пресс-службе краевого управления МВД корреспонденту ТАСС сообщили, что никаких проверок в отношении профсоюза не проводится, потому что обращений от недовольных граждан на этот счет не поступало.

Пересчитать по закону

Между тем эксперты в сфере коммунального хозяйства предупреждают, что к деятельности профсоюза есть вопросы — как правовые, так и этические.

— Обязанность оплачивать услуги ЖКХ предусмотрена действующим жилищным законодательством, и никакая организация не вправе его нарушать или призывать к этому людей. Соответственно, нарушение собственником или пользователем помещения предусмотренных законом обязанностей, в том числе по оплате счетов за ЖКУ, влечет предусмотренные законом санкции: начисление пеней, а также взыскание долгов через суды, — напомнила «Известиям» сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

В этом случае собственникам, не оплатившим своевременно счета, может грозить не только отключение газа, электроэнергии или воды, но и дополнительные расходы — в том числе на оплату пеней и судебных издержек. Тем более что, как показывает пример петербургского «Жилищного хозяйства», профсоюз «Союз ССР» не обязательно будет защищать интересы своих участников в суде.

Согласно федеральному закону «О профсоюзах», объединяться в них в зависимости от общих профессиональных и общественных интересов могут все граждане России, при этом региональные органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в их деятельность. В то же время, согласно тому же закону, правоспособной организация становится только после того, как создатели официально ее зарегистрировали. Если этого сделано не было, то, по большому счету, профсоюз «Союз ССР» никаким официальным статусом (в том числе и для защиты своих участников) не обладает.

Если же у человека есть вопросы к тому, как формируются счета за ЖКУ, ему следует в первую очередь обратиться в управляющую компанию, отмечает Евгения Юнисова.

— Для управляющих организаций предусмотрены штрафные санкции в случае, если они неправильно что-то начисляют. Поэтому, если у человека есть сомнения, он может в любой момент обратиться в управляющую организацию и попросить разъяснить порядок начисления, то есть из чего сложились цифры, которые он видит в квитанции. И если там допущена ошибка, управляющая организация обязана, во-первых, сделать перерасчет, а также самостоятельно рассчитать и исчислить штраф, уменьшив платеж на 50% от неправильно начисленной суммы, — объясняет сопредседатель партнерства «Управдом».

Льготники и люди с небольшим доходом, напоминает Евгения Юнисова, также могут воспользоваться предусмотренными мерами государственной поддержки, однако членство в профсоюзе в любом случае с решением их проблемы не поможет.

С тем, что для решения вопросов, связанных с оплатой коммуналки, есть и другие, вполне законные пути, согласен и Игорь Зверев. В частности, он напомнил, что как сам профсоюз (если он имеет официальный статус), так и отдельные граждане могут обратиться в суд с иском о перерасчете услуг. В то же время, подчеркнул юрист, прибегнуть к этой мере могут и управляющие компании в случае, если сочтут, что у потребителей имеются долги.

В то же время, по его мнению, призывы организации отказаться от оплаты счетов за ЖКУ могут сыграть и позитивную роль, послужив лишним стимулом для коммунальных служб и управляющих компаний к тому, чтобы повысить качество услуг, обеспечить прозрачность всех расчетов и усовершенствовать отчетность. В свою очередь, Евгения Юнисова убеждена, что пока сложившаяся ситуация скорее напоминает рекламную кампанию, «которая сбивает людей с толку и может привести к неблагоприятным для них же последствиям».