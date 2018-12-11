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Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стало известно, в каких регионах проживает больше всего должников по ЖКХ. Об этом 11 декабря «Российской газете» рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

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По его словам, самое большое число должников проживает в Ставропольском крае — 33,8% по отношению к населению региона.

Вторую позицию занимает Кабардино-Балкария — 28,5% должников, далее идут республики Чувашия и Тыва, где около 25% жителей не оплачивают ЖКХ. Также с проблемами в этой области сталкиваются 22% жителей Саратовской, и также 19,3% в Астраханской области.

Зубец отметил, что должниками являются в основном многодетные или неполные молодые семьи, а также россияне, имеющие очень низкие доходы. Так, меньше всего «проблемных» семей были выявлено в Приморском и Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе.

По словам эксперта, способность населения платить за услуги ЖКХ зависит не только от личных доходов, но и от региональной тарифной политики и возможности регионального бюджета оказывать помощь населению.

14 ноября стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с планируемым повышением налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января плата граждан за коммунальные услуги составит 1,7%, а с 1 июля — 2,4% дополнительно.

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