Контролируемый тариф: плату за ЖКХ установит федеральный центр

Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кабмин рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Документ позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.

Правительство в последние годы проводило жесткую политику ограничения роста тарифов. Так, их повышение контролировали по системе «инфляция минус». Это привело к тому, что в сопоставимых ценах они не росли, а уменьшались. Но в то же время из-за законодательных ошибок в отдельных регионах тарифы повышали на большие значения. Были эпизоды, рассказал глава ФАС, когда рост составлял 76%. Только за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции и делали это законно.

Разработанные законопроекты призваны лишить местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов, установленный федеральным центром. Документы прошли согласование на уровне вице-премьеров и получили положительное заключение главного правового управления администрации президента РФ.

— Прошу Вашей поддержки в вынесении на правительство этих актов (их два – один по электроэнергетике, другой по жилищно-коммунальному хозяйству), с тем чтобы Государственная Дума смогла принять эти поправки в законы. И тогда у нас будет одна-единственная развилка: первое – это предельный тариф, установленный правительством, и второе – с согласия правительства можно будет делать инвестпрограмму, когда нужно построить что-то новое, улучшить качество воды или, скажем, уменьшить потери тепла, — обратился с просьбой к председателю правительства глава ФАС.

Премьер-министр инициативу поддержал и отметил, что со всеми случаями экстремального роста тарифов нужно разбираться.

— Давайте законопроект такой подготовим, внесём. Нужно, конечно, смотреть, как он будет применяться, следить за его исполнением. Но если это позволит выстроить более эффективную систему, более понятную, открытую, прозрачную, и следить за тем, что происходит с тарифами, – будет хорошо, — ответил Дмитрий Медведев.

Также стороны обсудили три уже подписанных постановления правительства. Эти документы утверждают для иностранных юрлиц и организаций правила представления в ФАС информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах при осуществлении сделок.

— Надеюсь, это позволит более чётко, более оперативно выстроить работу и вам лучше контролировать соблюдение антимонопольных правил, — сказал председатель правительства.

В соответствии с этими правилами заявитель обязан представлять такую информацию в определённый срок в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки, а также при уведомлении о совершении приобретении имущества.

По словам главы ФАС, до сих пор в законодательстве был ряд неопределённостей, но благодаря этим постановлениям создана стройная система регламентов.