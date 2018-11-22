Еще теплее: регионы отрапортовали о готовности к зимнему периоду

Долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов увеличились на 7,4% и составили 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства, на котором подводились итоги подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Отопительный сезон начался во всех регионах России. По данным, предоставленным субъектами на начало ноября, жилищный фонд, котельные, водопроводные, электрические и тепловые сети практически на 100% готовы к отопительному сезону. По данным Минстроя, было выдано 79,4% паспортов готовности. Всего на проведение предзимних работ поступило 218,5 млрд рублей, или 94,9% от запланированных бюджетами регионов средств.

— Уровень готовности к зиме достаточно высокий. Но есть проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год, – огромные долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. На 1 ноября этого года общий объём задолженности увеличился на 7,4% и составил почти 200 млрд рублей. Конечно, нужно этим заниматься. Обращаю внимание глав регионов: внимательно изучите эту проблему, доложите о принятых мерах, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства. — Состояние ЖКХ – один из важнейших показателей, по которому мы судим об эффективности исполнительной власти в регионах.

Подготовка к нынешнему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь. Но несмотря на это, были созданы достаточные запасы топлива. По данным субъектов, по состоянию на 1 ноября запасы угля составляют 122% от запланированного объёма, жидкого топлива (мазут, сырая нефть) — 112%.

— Регионы подготовили порядка 72 тыс. котельных, привели в порядок теплотрассы, водопроводы. Также были созданы необходимые запасы топлива. На склады завезено более 5 млн т угля и свыше 2 млн т жидкого топлива, — сказал Дмитрий Медведев.

В то же время, по оценкам федеральных органов власти (ФАС, Минстрой, Минэнерго), объём выпадающих расходов, не учтённых в тарифах на тепловую энергию, составляет порядка 23 млрд рублей. Правительство уже прорабатывает вопрос о компенсации региональным бюджетам этих расходов.

По словам министра энергетики Александра Новака, в его ведомстве ожидают увеличения потребления и производства электроэнергии на 2,2% в предстоящий период.

Также решены проблемы пяти российских регионов, связанные с недостаточным количеством топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом на заседании правительства заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Ранее сообщалось, что Кировская, Тверская и Ульяновская области, а также республики Карелия и Крым сформировали недостаточные запасы угля и мазута на осенне-зимний период.

В 2018 году на территории 46 субъектов проходил эксперимент: в комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду были привлечены органы государственного жилищного надзора, что, по словам министра, обеспечивало эффективный контроль готовности не только котельных и сетей, но и жилищного фонда. Он отметил, что коммунальные сети и жилищный фонд на данный момент готовы к зиме на 100%.