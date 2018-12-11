В правительстве опровергли новость об обязательной установке новых счетчиков

В правительстве России опровергли информацию о том, что граждан могут обязать устанавливать новые счетчики учета потребления газа. Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус 11 декабря заявил, что в кабинете министров даже не касались этой темы.

«Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике», — цитирует Джуса ТАСС.

Так представитель вице-премьера отреагировал на материал «Коммерсанта», в котором утверждалось, что жителей страны обяжут установить «умные» счетчики. По информации издания, переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. В Госдуме одобрили документ в первом чтении.

По словам гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, установка счетчика обойдется в 4–5 тыс. рублей.

В свою очередь в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млрд рублей.