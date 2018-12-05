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Власти Москвы утвердили новые тарифы ЖКХ на 2019 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы утвердили новые ставки стоимости жилищных-коммунальных услуг в столице. Тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

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Новая ставка за содержание жилья в среднем вырастет на 1 рубль 90 копеек. Взнос на капремонт увеличится чуть меньше — до 1 рубля 19 копеек. 

Как сообщили в ведомстве, в 2019 году тарифы за коммуналку останутся в рамках предельных параметров, установленных правительством России. То есть, с 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля платежи за ЖКХ вырастут не более чем на 4,8%, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Каждый из четырех видов ставок платы за найм жилого помещения вырастет в среднем: на 35 копеек за льготный; на 2 рубля 11 копеек за фактический наем жилья; на 1 рубль 38 копеек — за коммерческий наем; на 2 рубля 82 копейки — за наем в бездотационных домах.

В июле 2019 года тарифы пересматриваться не будут, уверяют в департаменте. 

Также власти Москвы решили сохранить в предстоящем году действующую систему мер соцподдержки горожан по оплате ЖКУ. На эти цели в столичном бюджете предусмотрено 46,6 млрд рублей.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для получения компенсаций. Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости. 

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