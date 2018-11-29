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Путин освободил россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Граждане больше не обязаны доказывать отсутствия долгов по ЖКХ для получения субсидий и компенсаций. Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации в среду, 28 ноября, федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

При этом гражданам не нужно будет никуда передавать акт, так как орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки соответствующий банк данных.

Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости, сообщает «РИА Новости».

11 октября «Известия» опубликовали выдержки из паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», который содержит меры по улучшению жилищных условий 5 млн семей к 2024 году. Документ был подготовлен правительством в рамках реализации указа президента.

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