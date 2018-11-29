Создание «умного ЖКХ» обсудят на форуме в Москве

Участники Общероссийского форума «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 5 декабря обсудят реализацию программ по созданию «умного ЖКХ» и «умных городов». Как сообщили организаторы, форум пройдет в Центре цифрового лидерства SAP при поддержке министерства строительства и ЖКХ.

Мероприятие проводится в рамках Инфраструктурного конгресса «Росинфра», организованного Национальным центром ГЧП и фондом «Росконгресс». На нем участники обсудят необходимые действия для создания в стране «умных городов», а также методы привлечения дополнительного финансирования.

В конце октября Министерство строительства и ЖКХ утвердило приказом ведомственный проект Минстроя «Умный город». Программа будет реализовываться в рамках двух нацпроектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Она нацелена на перевод информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры в цифровой формат, а также создание цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по вопросам городского развития.

Ранее в фонде «Росконгресс» сообщили о планах участия в создании информационно-сервисной платформы для координации институтов развития РФ, которое будет проводится в рамках проектного офиса на базе ВЭБа.