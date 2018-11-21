Экономику Рунета оценили в 5,1% от ВВП России

Экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России. Такие данные приводит Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в сообщении, озвученном на открытии 11-й Недели российского интернета — Russian Internet Week 2018.

«В 2018 году мы отмечаем значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны — сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года», — заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Для сравнения: вклад сельского хозяйства в ВВП на сегодняшний день составляет около 4,4%.

Отмечается, что объем рынка электронной коммерции составляет 2 трлн рублей, объем рынка цифрового контента — 75 млрд рублей, объем рынка маркетинга и рекламы — 250 млрд рублей, а объем рынка инфраструктуры и связи — 1,8 трлн рублей. Вдобавок мобильный сектор продолжает оказывать значительное влияние на развитие экономики Рунета, например, число рабочих мест в сфере мобильных приложений составляет 217 тыс. При этом данный показатель за год вырос на 24%.

По данным РАЭК и ТИАР-Центра, совокупный объем основных отраслей Экосистемы цифровой экономики (ЭСП — это те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологий) по итогам 2018 года достигнет 511 млрд рублей. В Рунете сегодня насчитывается приблизительно 90 млн пользователей, 61% которых выходит в во Всемирную сеть через мобильные устройства.

30 октября сообщалось, что к 2025 году доля населения России, использующая стандарт связи пятого поколения 5G, возрастет до 80%. По данным исследования «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018», РФ станет лидером среди стран СНГ по темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно инвестируют средства в их развитие.