Кудрин рассказал о росте российской экономики на 1,6% в 2018 году

Рост ВВП в России по итогам текущего года составит 1,6%, уровень инфляции будет в районе 4%. Об этом сказал глава Счетной палаты (СП) Российской Федерации Алексей Кудрин 21 ноября на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Несмотря на то что цена на нефть повышена существенно в прогнозе, прогноз по росту снижается с 2,1 до 1,8%. Но думаю, он будет еще ниже, будет где-то в районе 1,6%», — отметил Кудрин.

По его словам, несмотря на улучшение внешнеэкономических условий, в настоящее время экономика на это уже не реагирует. Глава СП также сообщил, что прогноз по инфляции увеличен до 3,4%, однако ее реальные показатели могут составить около 4%.

9 ноября Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету заявил, что российский бюджет может недополучить 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний в 2018 году. Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, доходы в текущем году составят 15,26 трлн рублей, прогнозируемый дефицит — 1,27 трлн рублей (1,37% ВВП).