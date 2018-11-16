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Bloomberg оценило влияние санкций на экономику РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных в 2014 году, говорится в исследовании Bloomberg Economics.

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По оценкам экспертов, сейчас ВВП России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года. Однако отчасти эта динамика связана с падением цен на нефть, которым объясняется около 4% этой разницы.

«Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями является, вероятно, результатом устойчивого эффекта санкций (уже введенных и потенциальных) за последние пять лет», — заявил аналитик Скотт Джонсон, передает «РИА Новости».

Ранее, 12 ноября, американская газета Financial Times заявила, что западные санкции против России провалились. Ограничительные меры должны были полностью изолировать страну, однако, как отмечает издание, Москва успешно продает оружие и укрепляет альянсы.

Страны Запада ввели антироссийские санкции четыре года назад из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Москва отметила, что полуостров вошел в состав РФ в результате народного референдума, и приняла ответные зеркальные меры.

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