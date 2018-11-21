Транспортные компании РФ учредили ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

Ведущие транспортные компании подписали протокол о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) 20 ноября на XII международном форуме и выставке «Транспорт России». Об этом информирует пресс-служба Минтранса РФ.

К ассоциации присоединились компании РЖД, «Автодор», «Аэрофлот — российские авиалинии», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». На мероприятии также присутствовал глава министерства Евгений Дитрих.

«Нам необходим системный подход в создании единого цифрового пространства транспортного комплекса на основе единых стандартов и правил взаимодействия. Именно поэтому мы и вышли с предложением о реализации ведомственного проекта по цифровой трансформации отрасли», — подчеркнул чиновник. Его заявление приводится на сайте ведомства.

Дитрих назвал направления, которые будут определять облик единого цифрового пространства на транспорте: организация мультимодальных грузовых перевозок, прямых смешанных пассажирских перевозок, управление цифровой транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на основе единых стандартов, обеспечение функциональной и транспортной безопасности и организация управления транспортным комплексом на основе агрегации данных источников. В основу формирования цифрового пространства лягут отечественные решения и программное обеспечение.

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