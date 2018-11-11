На конференции Сбербанка оценили возможности искусственного интеллекта

Эксперты оценили возможности искусственного интеллекта и анализа данных в банкинге, медицине, ритейле и других сферах в ходе прошедшей 10 ноября в Москве международной конференции Sberbank Data Science Day. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В мероприятии приняли участие свыше 3 тыс. человек. Конференция стала крупнейшим событием в области искусственного интеллекта и анализа данных в России и Восточной Европе.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что в настоящее время искусственный интеллект используется во всех сферах человеческой деятельности. Подобную ситуацию он объяснил возросшими потребностями компаний в большом объеме чистых данных, которые невозможно получить без использования техники.

Участники обсудили условия для создания в стране цифровой экономики, ее составляющие, способы обеспечения цифровой идентичности данных и подготовки специалистов по их обработке, а также назначение искусственного интеллекта в будущем.

По мнению Грефа, для создания цифровой экономики необходима эффективная система госуправления, при которой все значимые решения принимаются на основе данных. При этом сотрудникам должна быть понятна логика исследования данных.

Зампред правительства России, куратор программы «Цифровая экономика» Максим Акимов считает, что для этого требуются чистые данные, хорошая регуляторная среда и знающие специалисты.

«В плане амбиций цифровая экономика уже состоялась: интерес к этой теме огромен. Но чем выше уровень амбиций, чем выше здание, которое мы хотим построить, тем глубже должен быть фундамент. И этот фундамент мы сейчас строим», — подчеркнул эксперт.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также подтвердил необходимость принятия решений на основе данных.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, в свою очередь, заявил, что в данный момент в развитии искусственного интеллекта участвует в первую очередь бизнес, однако к решению задачи можно привлечь и государство.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов полагает, что обучать специалистов в области цифровой экономики нужно по новой, созданной вне формальной сферы образования системе обучения. По его мнению, роль университетов и научных институтов в исследованиях в сфере искусственного интеллекта снижается за счет роста участвующих в данной деятельности крупных компаний.

Основатель открытого сообщества исследователей данных России Open Data Science Алексей Натекин предсказал увеличение числа исследователей данных, что приведет к переводу государственных услуг в цифровые сервисы.

Также специалисты оценили влияние интеллектуальных технологий на клиентский опыт в разных сферах в настоящее время и в ближайшем времени.

Технический директор компании Ozon.Ru Анатолий Орлов допустил появление кардинальных изменений в области ритейла. По его мнению, это будет похоже на «уберизацию». Также новшества затронут логистику и банки.

Генеральный директор дочерней компании Сбербанка VisionLabs Александр Ханин в своем выступлении предсказал массовое использование в общественных заведениях идентификации по лицу, голосу, радужной оболочке глаза. Благодаря новой процедуре доступа в такие места жизнь россиян станет безопаснее и удобнее, считает эксперт.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин предложил свести все взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом «в один клик», заменив бумажные документы на электронные.

По словам Максима Тадевосяна, заместителя генерального директора «Рамблер», контент будет оптимизирован под поведение конкретного потребителя.

Всего же дискуссии Sberbank Data Science Day прошли в 23 секциях с участием более 60 спикеров. Обсуждались автоматическое машинное обучение (AutoML), компьютерное зрение, понимание естественного языка, обучение с подкреплением и речевая аналитика, применение DS/AI в банковской и финансовой сфере, медицине и биоинформатике, ритейле и промышленности, проекты AI-сообщества с открытым кодом.

По результатам мероприятия были награждены победители конкурсов «КлассикAI» и Sberbank Data Science Contest с общим призовым фондом 4 млн рублей. Статуэтки и денежные призы победителям вручил первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин.