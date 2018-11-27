«Росконгресс» присоединится к проектному офису институтов развития ВЭБ

Фонд «Росконгресс» примет участие в создании информационно-сервисной платформы для координации институтов развития РФ в рамках проектного офиса на базе ВЭБа. Об этом информирует 27 ноября пресс-служба организации.

Как пояснили представители фонда, задачей офиса станет структурирование финансовых потоков всех институтов развития.

«Разработка единой информационно-сервисной платформы осуществляется в целях создания механизма координации деятельности основных институтов развития. «Росконгресс» как социально ориентированный нефинансовый институт развития также активно подключился к данной работе», — сообщил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он также отметил, что деятельность организации направлена на развитие экономического потенциала, продвижение бизнес-проектов и привлечение инвестиций.

16 ноября фонд «Росконгресс» сообщил о подписании в Париже соглашения о сотрудничестве с Женским форумом на благо экономики и общества (WEFCOS).