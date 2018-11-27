Прямой эфир

«Росконгресс» присоединится к проектному офису институтов развития ВЭБ

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд «Росконгресс» примет участие в создании информационно-сервисной платформы для координации институтов развития РФ в рамках проектного офиса на базе ВЭБа. Об этом информирует 27 ноября пресс-служба организации.

Мирная стратегия: Владимир Путин выступил на форуме в Санкт-Петербурге
По мнению президента, культура сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям

Как пояснили представители фонда, задачей офиса станет структурирование финансовых потоков всех институтов развития.

«Разработка единой информационно-сервисной платформы осуществляется в целях создания механизма координации деятельности основных институтов развития. «Росконгресс» как социально ориентированный нефинансовый институт развития также активно подключился к данной работе», — сообщил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он также отметил, что деятельность организации направлена на развитие экономического потенциала, продвижение бизнес-проектов и привлечение инвестиций.

16 ноября фонд «Росконгресс» сообщил о подписании в Париже соглашения о сотрудничестве с Женским форумом на благо экономики и общества (WEFCOS).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконгресс» опубликовал экспертные заключения по итогам ПМЭФ-2018
Фонд «Росконгресс» и Торговая палата Камбоджи подписали соглашение о сотрудничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017