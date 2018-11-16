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Фонд Росконгресс и Женский форум договорились о сотрудничестве

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Фонд Росконгресс и Женский форум на благо экономики и общества (WEFCOS) подписали в Париже соглашения о намерениях. Документ был подписан заместителем директора по социальной деятельности Фонда Росконгресс Еленой Марининой и управляющим директором WEFCOS Кьярой Корацца.

Основной темой соглашения о намерениях стало сотрудничество сторон для содействия развитию международного женского сообщества, укреплению международных социокультурных связей и кооперации женщин на глобальном уровне для решения актуальных социальных проблем посредством организации и проведения совместных мероприятий, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Отмечается, что соглашение предусматривает подписание документа о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий в 2019 году.

Ежегодный саммит Женского форума на благо экономики и общества женщин-лидеров проводится осенью в Париже и собирает свыше 2 тыс. участников — женщин и мужчин, чтобы обсудить актуальные вызовы в экономической, политической и общественной сферах, предложить инновационные и конкретные решения и продвигать идеи равноправия и культурного многообразия в деловом мире.

В этом году впервые в деловой программе форума примут участие успешные женщины из России, в том числе представитель президента России в «группе двадцати» Светлана Лукаш, летчик-космонавт Елена Серова и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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