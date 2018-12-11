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Россиян обяжут установить «умные счетчики» на газ

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
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Жителей России, пользующихся центральным газоснабжениям, могут обязать установить «умные счетчики». Переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» во вторник, 11 декабря.

С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак. Он поручил проработать вопрос введения систем Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства должны представить документ в правительство до 1 марта 2019 года.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных счетчиков» заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. Депутаты Госдумы одобрили документ в первом чтении.

По словам гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, установка счетчика обойдется в 4-5 тыс. рублей.

В свою очередь, в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млн руб.

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