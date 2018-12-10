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Россиянам разъяснили порядок выплаты премий в преддверии Нового года

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Фото: Pixabay
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Роструд пояснил порядок выплат премий накануне завершения года. В ведомстве рассказали, в каких случаях работодатель обязан дать премию, а когда такой обязанности нет.

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«Из содержания статей 57, 135 ТК РФ следует, что установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат является исключительной прерогативой работодателя», — рассказали в ведомстве журналистам «РИА Новости»

Отмечается, что Трудовой кодекс не обязывает работодателей выплачивать премии. Однако если в организации определена система премирования, то закрепленный в ней порядок соблюдать обязаны. В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Отмечается, что работодатель вправе уменьшать или увеличивать размер премии в зависимости от качества выполнения трудовых обязанностей. Исключения составляют лишь случаи, когда условия премирования определены в соглашении. 

Ранее, 6 декабря, эксперты сервиса «Работа.ру» рассказали, что многие российские работодатели решили отказаться от премий сотрудникам по итогам года. Так, 58% респондентов заявили, что не станут выдавать премии за 2018 год.

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