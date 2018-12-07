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В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин.

Регионы проверили на исполнение программ капремонта
По данным ОНФ, худшие показатели зафиксированы на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, на Алтае и в Туве

Подобные результаты он объяснил неправильной системой управления на местах, низким качеством подрядчиков и сбором средств без учета возможностей региона.

В связи с этим в Фонде ЖКХ планируют сократить объем обязательств в региональных программах, доработать процедуру отбора подрядчиков, увеличить собираемость взносов и осуществлять претензионно-исковую деятельность.

В Минстрое подтвердили, что «остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов». При этом отметив, что подобные случаи единичны и контролируются ведомством. Оставшиеся деньги освоят в ближайшие два года, добавили в министерстве.

Исполнительный директор профильной ассоциации АРОКР Анна Мамонова предлагает «внимательно подойти к расчету самого взноса на капремонт». По ее мнению, регионы должны сами определять список необходимых работ и стройматериалов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Подряд не заметил потери: капремонт недоделали на 200 млрд

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