Подряд не заметил потери: капремонт недоделали на 200 млрд

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась в том числе из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, рассказал «Известиям» председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин. Граждане недовольны тем, что, делая взносы, они продолжают жить в неотремонтированных домах. В Минстрое отметили, что ведомство вместе с госкорпорацией проконтролирует исполнение региональных планов.

Помогут освоить

Сергей Степашин рассказал «Известиям», что ситуация с неосвоенными средствами на капремонт сложилась по нескольким причинам.

— Это и система управления в первую очередь, УК. Вторая сторона — качество подрядчиков. Третья — когда программу составляют, не учитывают возможности, которые есть в области. А у людей это вызывает раздражение: деньги собирают, капремонт не делают, — пояснил он.

Ремонт_1 Во время ремонта лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

В Минстрое «Известиям» рассказали, что в отдельных регионах действительно «фиксируется ситуация, при которой остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов, но это единичные случаи».

— Эти регионы у нас на контроле, они планируют освоить остающиеся средства в 2019–2020 годах, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным Минстроя, в списке отстающих регионов — Орловская и Амурская области, Карелия, Забайкальский край, Бурятия и Еврейская автономная область.

В ведомстве отметили, что остаток средств на счетах региональных операторов капремонта на 1 октября 2018 года составлял 133 млрд рублей. За три квартала региональные операторы пока оплатили 92,3 млрд рублей при плановых 250 млрд рублей. Кроме того, на специальных счетах, которые жильцы каждого дома заводят по собственной инициативе, лежит 80 млрд рублей. Но их необязательно тратить в этом году, этими средствами владельцы спецсчетов распоряжаются самостоятельно.

Ремонт_2 Рабочий регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов ремонтирует фасад жилого дома в Омске Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Остаток средств на счетах региональных операторов представляется достаточным с учетом поступления средств в течение IV квартала, — отметили в министерстве.

В прошлом году, по данным на 1 октября 2017-го, размер остатков на счетах региональных операторов составлял 129 млрд рублей, сообщила «Известиям» исполнительный директор профильной ассоциации АРОКР Анна Мамонова.

Минстрой совместно с Фондом ЖКХ будут оказывать поддержку «выработки мер по повышению финансовой устойчивости» и осуществлять контроль исполнения регионами утвержденных планов, сказали в министерстве. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Фонда ЖКХ, госкорпорация предлагает сократить объем обязательств в региональных программах, усовершенствовать конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, повысить платежную дисциплину и проводить претензионно-исковую работу.

Остаточный принцип

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, в списке отстающих также Иркутская область, Камчатский, Краснодарский и Красноярский края, Республика Саха (Якутия), Сахалинская и Тверская области. Список составлен по данным мониторинга «ЖКХ Контроль».

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сказали «Известиям», что действительно сейчас на счетах краевого Фонда капремонта находится 5,28 млрд рублей, но называть их неосвоенными средствами некорректно.

— Поскольку на этап 2018 года законтрактовано и запланировано 2 млрд рублей. На выполнение этапа 2019 года — 2,1 млрд рублей. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, — сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Фонд капремонта совместно с министерством ТЭК и ЖКХ края рассматривают возможность внедрения новой методики формирования расчетов для исполнения краткосрочных планов по ремонту многоквартирных домов. Планируется исходить из прогнозных поступлений взносов на капремонт, а не остатков денежных средств на счетах регионального оператора, как сейчас.

В других регионах «Известиям» не успели ответить на запросы.

Ремонт_3 Рабочий регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов ремонтирует отопительную систему в подвале жилого дома Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Справка «Известий» Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилья, который когда-либо проводился в России. За неполные пять лет отремонтировано 124 тыс. многоквартирных домов общей площадью 430 млн кв. м, в которых проживает около 16 млн человек.

Среди наиболее острых проблем в сфере капремонта — качество планирования региональных программ, добавила Светлана Разворотнева. В них включены не все конструктивные элементы многоквартирных домов. Еще одна загвоздка — приоритетный ремонт ветхих и малоквартирных домов. Из-за этого растет внутренняя задолженность фонда (долги одних домов перед другими). Но серьезные вложения существенно не улучшают их состояние, сетует Светлана Разворотнева. Есть случаи, когда в программу попадают аварийные дома (например, в Саратовской области).

Анна Мамонова, в свою очередь, призывает «внимательно подойти к расчету самого взноса на капремонт». Нужно, чтобы каждый регион определил оптимальный перечень работ, строительных материалов и технологий, которые будут финансироваться за счет средств граждан.

Светлана Разворотнева считает, что взнос на капитальный ремонт сегодня ниже экономически обоснованного, в среднем по России он составляет 7–8 рублей за 1 кв. м. При этом, исходя из практики, он должен быть 13 рублей. Сами граждане в целом платят исправно. Если в 2015 году собираемость взносов составляла 77%, то по итогам 2017 года — уже 92,1%.