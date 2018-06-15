Жильцов приблизят к Фонду ЖКХ

ТСЖ и управляющие компании смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (Фонд ЖКХ). Это следует из подготовленных Минстроем поправок в действующие правила («Известия» ознакомились с документом). Сейчас такие полномочия есть только у региональных властей. Система сложная, она практически не работает, говорят эксперты. Изменения ускорят проведение энергоэффективного капремонта для владельцев спецсчетов. В результате расходы граждан на оплату коммунальных услуг могут снизиться на 30–40%.

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании или уполномоченные общим собранием собственников граждане смогут подать электронную заявку на субсидии непосредственно в Фонд ЖКХ через систему «Реформа ЖКХ», сказано в проекте правительственного постановления, подготовленном Минстроем. Он вносит поправки в постановление правительства № 18 о правилах получения финансовой поддержки. Сегодня такие запросы может делать только руководство субъектов РФ, которое к тому же должно предварительно вносить изменения в краткосрочную программу капитального ремонта.

Эти поправки в отрасли очень ждали, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Ранее была сложная система: ТСЖ обращались в муниципалитет, а муниципалитет — в регион, который, в свою очередь, должен был изменить краткосрочную программу капремонта и только потом запросить деньги.

— Региону запрашивать «копеечные» суммы было неинтересно, поэтому программа практически не работала, — пояснила Светлана Разворотнева.

По ее словам, например, в Германии и Эстонии существуют специализированные государственные структуры, которые стимулируют граждан проводить не обычный капитальный ремонт, а энергоэффективный. Данные поправки — попытка российских властей сделать что-то подобное, отметила эксперт.

К плюсам новой редакции исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова отнесла тот факт, что финансовая поддержка распространяется на мероприятия, проведенные после 1 февраля 2017 года. Кроме того, вносить изменения в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта, как раньше, не нужно. Благодаря этому значительно сократится процесс подготовки заявки.

Изменения коснутся владельцев специальных счетов. По данным годового отчета Фонда ЖКХ, они сформированы в 6,6%, или 48,8 тыс. многоквартирных домов. Региональные операторы контролируют счета на капремонт более 92% многоквартирных домов (почти 682 тыс.).

Фонд ЖКХ финансово помогает регионам последние 10 лет. С 2017 года, согласно постановлению правительства № 18, одним из требований получения денежной поддержки стало снижение энергопотребления в результате капремонта. В прошлом году энергоэффективные работы проведены по заявкам восьми регионов в 72 многоквартирных домах, в которых живут 22 тыс. человек. Годовая экономия составила в среднем 22%, следует из материалов на портале госкорпорации.

Размер финансовой поддержки составляет до 50% стоимости работ по капитальному ремонту, но не более 5 млн рублей. Деньги можно потратить на возмещение процентов по кредиту или оплату работ по повышению энергоэффективности дома. При этом дом не должен быть признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. С момента его ввода в эксплуатацию должно пройти более пяти, но менее 60 лет.

В феврале 2017 года Михаил Мень, занимавший тогда должность главы Минстроя, подписал приказ, утверждающий «меню» энергоэффективного капремонта — перечень мероприятий по энергосбережению. Теплоизоляция чердака может привести к 10% экономии оплаты за тепло, установка индивидуальных тепловых пунктов и узлов регулирования позволит сократить затраты до 20%, теплоизоляция стен — до 30%. При комплексном подходе уровень экономии возрастает, сообщало министерство со ссылкой на отчеты регионов. Первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин ранее говорил «Известиям», что в домах с самым высоким классом энергоэффективности экономия на платежах за ЖКХ может начинаться от 40%.