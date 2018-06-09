Тепло под управлением

Котельные и водоканалы, отключившие потребителей от тепла и воды, передадут под внешнее управление. Подобные меры планируется принимать, если из-за прекращения поставок был введен режим ЧС или появилась угроза возникновения этой ситуации. Такие нормы содержатся в доработанном законопроекте Минстроя, с которым ознакомились «Известия». По мнению разработчиков документа, нововведение поможет обеспечить бесперебойное снабжение граждан теплом и водой и сократить число технологических нарушений в сфере ЖКХ. Эксперты признают, что такой механизм нужен. Однако пока неясно, на какие средства внешние управляющие будут ликвидировать возникшие проблемы.

Министерство строительства и ЖКХ доработало законопроект, который разрешает вводить публичное управление в организациях тепло- и водоснабжения. Для передачи предприятия от прежнего руководства к внешним управляющим в документе предусмотрено несколько оснований. Прежде всего, речь идет о введении режима ЧС из-за отключения социально значимых потребителей (школ, больниц и других подобных учреждений) самой компанией или из-за внешних обстоятельств — например, погодных условий, которые привели к крупной аварии. Угроза наступления «внешней» чрезвычайной ситуации тоже будет являться причиной для смены руководства. Ранее планировалось вводить публичное управление и из-за неустойчивого финансового положения предприятия, но в процессе доработки документа от этой нормы отказались.

Публичными управляющими, согласно проекту, станут единые тепло- или водоснабжающие организации, работающие на той же территории. Если такой организации не найдется, на помощь призовут компании из соседних муниципалитетов.

Процедура публичного управления вводится до момента устранения проблемы, но не более чем на год. В это время внешний управляющий сможет пользоваться имуществом проблемной котельной, а также распоряжаться ее деньгами, в том числе для покупки топлива, оборудования и оплаты ремонта. Но — строго в соответствии с планом выхода из критической ситуации. Вознаграждение публичному управляющему не полагается. Он может рассчитывать лишь на возмещение своих расходов — после того, как проблемное предприятие произведет все обязательные платежи.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на этой неделе отложила рассмотрение законопроекта, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами заседания. Ранее серьезные замечания к проекту высказывало государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ, но после переработки оно поддержало его — при условии корректировки ко второму чтению. В частности, ГПУ указывало, что в документе необходимо соотнести новации с нормами закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также урегулировать вопросы, связанные с банкротством предприятия после введения публичного управления.

В России действуют около 30–40 тыс. коммунальных организаций водо- и теплоснабжения, часть из которых сталкивается с проблемами, угрожающими прекращением поставок, отметил в беседе с «Известиями» гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Поэтому предложенный механизм нужен, считает он. По его словам, вопрос актуален не только для муниципальных, но и для частных предприятий. На многие из них «никто не может прийти и начать решать проблемы, пока не объявлен режим ЧС», хотя порой риски известны заранее. Глава ассоциации подчеркнул, что в проекте надо четче определить перечень оснований для введения публичного управления. Угроза чрезвычайной ситуации — слишком широкий и размытый критерий, отметил Алексей Макрушин.

Он также выразил опасение, что проблемные организации ЖКХ будут создавать нагрузку на нормально работающие предприятия, которых сделают внешними управляющими.

— Например, вы работаете в каком-то городе, а тут оказывается, что в соседней деревне проблемы. Вам передают имущество, но при этом остается вопрос, кто и когда заплатит и есть ли у вас возможности «подхватить» это предприятие, — заметил он.

В документе не говорится, на какие средства публичный управляющий будет ликвидировать обстоятельства, которые привели к возникновению ЧС, подчеркнула исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Если речь идет о глубоком банкроте, остается неясным, как без дополнительных средств погасить все долги и наладить работу предприятия — такой сценарий она назвала «утопическим».