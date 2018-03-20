Кабмин увеличил субсидии на модернизацию систем ЖКХ

На сайте российского правительства сообщается о принятом кабмином решении об увеличении размера субсидий на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Подписано соответствующее распоряжение, отмечается в сообщении.

Размер субсидий увеличен на 5 млрд рублей.

«В частности, размер имущественного взноса России в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд рублей. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру».

Изменениями предусмотрена финансовая поддержка Республике Крым и Севастополю за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилфонда.

Ранее стало известно, что в РФ появятся тарифы ЖКХ, которые позволят контролировать потребление и считывание показаний.