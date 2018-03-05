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В ЖКХ могут появиться аналогичные сотовой связи тарифы

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Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ
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Тарифы ЖКХ, которые позволят контролировать потребление и считывания показаний, появятся в России. Об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис в понедельник, 5 марта.

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«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтобы рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать», — цитирует его «РИА Новости».

В ведомстве считают, что благодаря этому можно будет вводить дисконтные программы для населения, похожие на тарифы сотовых операторов.

«Как только мы придем к автоматизации контроля потребления и качества ресурсов, мы сможем предложить потребителям тарифные планы, к примеру, «эконом», «оптимум», "безлимит»», — подчеркнул Чибис.

Он также отметил, что «умное» ЖКХ — один из принципов программы «Умный город», которая может стать частью приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

В середине февраля президент России Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры, призвал прокурорских работников следить за ценообразованием на услуги ЖКХ  в регионах. 

«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения», — подчеркнул глава государства. 

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