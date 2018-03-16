Коммунальные платежи заберут от управляющих компаний

Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по так называемым прямым договорам. Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников — получать согласие «ресурсников» не придется. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме ко второму чтению. Прямые договоры появятся и у приобретателей новостроек, причем сразу после получения ключей: такую идею ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак («Известия» ознакомились с протоколом совещания) и Минстрой. Эксперты отмечают, что в результате управляющие компании (УК) лишатся функции посредника между гражданами и РСО, что обеспечит максимальную прозрачность всех платежей и исключит возможность мошенничества на рынке ЖКХ.

Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за свою работу — содержание и текущий ремонт дома.

Все претензии по оплате коммунальных услуг РСО сейчас предъявляют к управляющим организациям, а не к потребителям напрямую. В результате УК нередко покрывают долги из средств на «содержание общего имущества в многоквартирном доме», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это влияет на качество их работы и может привести к банкротству. Кроме того, известны и обратные случи, когда деньги, собранные УК, не доходят до РСО.

В случае принятия законопроекта РСО будут обязаны заключить с собственниками прямой договор, если за такое решение проголосовали жильцы на общем собрании. Согласие самого РСО для этого не потребуется, пояснил «Известиям» один из авторов документа, замглавы комитета по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). На заключение договора отводится три месяца, в течение которых ресурсоснабжающая организация должна решить процедурные вопросы — например, определить, кто будет заниматься выставлением счетов. Изначально проект предусматривал, что еще до голосования о переходе на прямой договор — например, с водоканалом — собственники дома должны были бы заручиться его согласием.

В Минстрое «Известиям» заявили, что РСО станет стороной прямого договора с каждым собственником не позднее чем через три месяца после получения копии решения собрания жильцов.

— Поскольку в письменной форме договор не заключается, а начало его действия прямо установлено в ЖК, уклониться не будет никакой возможности, — подчеркнули в министерстве, уточнив, что нововведение не приведет к росту цен, поскольку «все затраты на абонентское обслуживание будут осуществляться в рамках установленных тарифов».

Для покупателей квартир в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию после принятия поправок, прямые договоры с ресусоснабжающими организациями предусмотрены уже при вводе жилья в экплуатацию. Ранее такую идею поддержали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

В Минстрое эту инициативу также поддерживают, обращая внимания, что после получения ключей собственникам потребуется время для выбора УК или создания ТСЖ. В министерстве «Известиям» пояснили, что у системы прямых договоров «минусы как таковые отсутствуют, но на начальном этапе у РСО могут быть сложности по формированию абонентской базы в новостройках». Однако после полной реализации функционала ГИС ЖКХ такой проблемы уже не будет.

Руководитель комиссии по ЖКХ «Опоры России» Полина Денисова положительно оценивает введение прямых договоров между потребителями и РСО. По ее мнению, все расчеты на рынке ЖКХ должны осуществляться по принципу «кто поставил услугу или ресурс, тот и получил деньги напрямую». Такой подход обеспечит максимальную прозрачность всех платежей и исключит возможность мошенничества, полагает Полина Денисова. Из-за отсутствия прямых договоров долги населения и бюджетных учреждений часто навешивают на управляющие компании, объяснила она. В результате УК со временем неизбежно приближается к банкротству — размер долгов увеличивается, на них начисляются пени.

— В итоге чем старше компания, тем она надежнее, но и тем больше долгов, и тем ближе она к банкротству. Получается, мы вымываем с рынка самых надежных игроков. Поэтому никаких посредников быть не должно, — заявила Полина Денисова.

Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Юлия Андреева в беседе с «Известиями» отметила, что сейчас РСО могут предъявлять претензии по оплате коммунальных услуг к УК или ТСЖ. При этом долги в большинстве случаев накапливают собственники. Однако в случае введения системы прямых договоров с РСО могут пострадать интересы жильцов: в случае неправильно начисленных платежей доказать это будет сложно.

— Управляющая компания будет говорить, что она за это не отвечает, а РСО — что управлением внутридомовыми сетями занимается УК — к ней и вопросы, — сказала Юлия Андреева.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 21 марта.