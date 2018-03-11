Подсчет коммунальных услуг автоматизируют за пять лет

Автоматизированную систему учета потребления коммунальных ресурсов введут в России в течение 3–5 лет. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», — сказал Андрей Чибис «Федеральному агентству новостей».

По словам главы Минстроя, такая мера позволит управляющим компаниям в режиме реального времени получать показания счетчиков, установленных в квартирах россиян, и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа.

Чибис отметил, что автоматизация систем учета сделает систему оказания коммунальных услуг прозрачнее и удобнее в первую очередь для потребителей — россиянам больше не придется передавать показания счетчиков. При этом реализация проекта будет производиться за счет ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний.

Кроме того, появятся разные тарифные планы и скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объемов потребления. На данный момент рассматриваются два варианта — введение тарифов с дисконтом государством либо предложения РСО и управляющих компаний скидок.

«С коллегами в правительстве мы еще будем обсуждать эти планы, но сам такой подход к тарифам разделяют большинство экспертов, и мы надеемся на поддержку в правительстве», — добавил Чибис.

Ранее 5 марта Чибис анонсировал появление тарифов ЖКХ, которые позволят контролировать потребление и считывания показаний. По словам главы ведомства, это позволит вводить дисконтные программы, похожие на тарифы сотовых операторов.