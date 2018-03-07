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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Все экстренные службы и предприятия комплекса городского хозяйства перешли со среды на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Задачу обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения столицы во время праздников, в том числе в условиях возможного снегопада, поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Круглосуточные дежурства несут 12 тыс. сотрудников комплекса ЖКХ. По словам Бирюкова, нештатные ситуации готовы ликвидировать 659 аварийных бригад, в распоряжении которых более 2,5 тыс. дизель-генераторных установок и почти 745 единиц спецтехники, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице продолжается уборка после снегопада в минувшее воскресенье, которая продлится до субботы. Напомним, прошедший в столице 4 марта снегопад стал вторым сильнейшим за 140 лет метеонаблюдений. В Москве выпало около 35% месячной нормы осадков. Высота сугробов превысила 50 см, пишет сетевое издание m24.ru.

Еще один сильный снегопад может пройти в столице в среду и в четверг. По прогнозу синоптиков, за четыре выходных дня выпадет около 25% нормы осадков.

Погодный центр «Фобос» предупредил, что в праздничные дни марта в Москве ожидаются небольшой снег и слабые морозы. Скорость восточного ветра составит 4–9 м/с.

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