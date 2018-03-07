Слабые морозы придут в столичный регион в праздничные дни марта

О погоде в Москве в праздничные дни марта рассказала ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк — по ее словам, в российской столице ожидаются небольшой снег и слабые морозы.

В длинные выходные на характер погоды в столичном регионе будет влиять атмосферный фронт, сообщает «РИА Новости». В четверг в Москве будет ветрено — скорость восточного ветра составит 4–9 м/с, рассказала агентству синоптик.

«Мы рассчитываем на то, что ночью в Москве будет около 10 градусов мороза, по области минус 8–15, местами до минус 15, а в дневные часы в столице температура составит минус 3–5, в столичном регионе минус 2–7 градусов», — рассказала Волосюк.

Небольшой снегопад ожидается в пятницу-субботу, в эти дни незначительно потеплеет: в ночное время ожидается минус 7–9 градусов, днем по-прежнему будет от 3 до 5 градусов мороза.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в столичный регион придет долгожданная оттепель.