Оттепель придет в столичный регион на следующей неделе

Синоптики обещают, что на следующей неделе в Москву и область придет долгожданная оттепель, уже в понедельник, 12 марта, столбики термометров поднимутся выше нуля.

РЕН ТВ сообщает, что если температура воздуха днем будет держаться выше нулевой отметки, то ночью сохранятся минусовые значения.

8 марта в мегаполисе ожидается морозная погода, передает «Интерфакс»: ночью ожидается минус 12–14 градусов, днем будет теплее — минус 4–6.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве на этой неделе: столбики термометров показали минус 20 градусов.