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Потепление до нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Значительное потепление ожидается в Москве на этой неделе, как сообщили метеорологи, уже в воскресенье, 11 марта, в российской столице температура воздуха повысится до нулевых значений.

В ближайшие дни существенного потепления ожидать не стоит, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Говорить о существенной оттепели в видимом будущем пока не приходится. Это произойдет, по нашим прогнозам, в воскресенье», — цитирует агентство сотрудника погодного центра. Специалист уточнил, поднимется ли в воскресенье температура воздуха выше нуля, пока неизвестно.

«Температура будет близкой к нулю, но перейдет ли она через ноль, остается под вопросом», — сказал он. В настоящее время в российской столице температурные значения ниже климатической нормы.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 марта, столбики термометров в Москве и области опустились до –20 градусов. 

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