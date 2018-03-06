Зима в Москве стала второй по количеству осадков за 140 лет

Зима 2017–2018 года в Московском регионе заняла второе место по количеству осадков — суммарно выпало 217,5 мм. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

«Рекордным стало и количество осадков, выпавших за календарную зиму: оно составляет 217,5 мм, что ставит прошедшую зиму на второе место, после зимы 1965–1966 года с сезонным количеством осадков 249 мм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за 140 лет наблюдений рекордное количество снега 3–4 раза выпадало лишь в 1960, 2005 и 2018 годах.

«Новые рекорды суточных сумм осадков были установлены 3 и 4 февраля и 4 марта. Поскольку текущий март в столичной области идет по холодному сценарию, не исключены и новые рекорды», — добавляется в тексте.

Напомним, 4 и 5 марта в Москве был зафиксирован аномальный для начала весны снегопад — высота сугробов достигла 55 см. Последствия мощного снегопада столичные власти обещали ликвидировать к субботе.

Синоптики обещают приход долгожданной оттепели в столицу уже в понедельник, 12 марта. Ожидается, что столбики термометров днем поднимутся выше нуля.