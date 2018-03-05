Высота сугробов в Москве после снегопада превысила полметра

Аномальный для начала весны снегопад 4 и 5 марта увеличил высоту сугробов в Москве на 15 см. Об этом сообщил понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За минувшие сутки выпало 12 мм осадков. По предварительным данным, высота снега выросла на 15 см», –– цитирует его РИАМО.

Таким образом, высота снежного покрова в столице достигла 55 см.

Также отмечается, что за минувшие сутки в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.

В некоторых районах Подмосковья высота сугробов достигла 22 см.

Минувший снегопад стал вторым сильным снегопадом в Москве с начала года. В феврале был побит 100-летний рекорд, когда за три дня, с 3 по 5 февраля, выпало 47 см снега.

Днем в понедельник, 5 марта, в Москве и области ожидается –6...–8 градусов.

Возможны небольшой снег и гололедица.

Ранее сообщалось, что ночь на 6 марта в Москве и области станет самой холодной на неделе. Столбики термометров опустятся до –20 градусов.