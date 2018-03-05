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Последствия мощного снегопада в Москве ликвидируют к субботе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Москвы пообещали ликвидировать последствия мощного снегопада к субботе. Заместитель мэра мегаполиса по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил: в российской столице выпадет более 20 см снега.

Бирюков рассказал, что синоптики обещают на 7–8 марта аномальный снегопад.

Серьезный снегопад прошел в Москве в воскресенье, за 22 часа выпало 16 см снега. Несмотря на это, по словам Бирюкова, на дорогах российской столицы не отмечено серьезных заторов, тротуары на данный момент от снега очищены.

За сутки работники коммунальных служб вывезли более 1 млн кубометров снега, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На выходные на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО) объявлялось штормовое предупреждение. 

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