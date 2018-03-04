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Собянин рассказал о нехватке снегоплавилок в столице

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Москве не хватает мощностей по плавке убранного снега, признал мэр города Сергей Собянин.

«Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным», — написал Собянин в своем личном блоге.

«Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», — отметил он.

По словам градоначальника, к уборке снега привлечены крупные коммунальные предприятия. 

Напомним, 4 марта Москва оказалась во власти снежного циклона, который, по предварительным данным, принесет в столицу самый мощный снегопад для этого дня за последние 68 лет.

Как писал портал iz.ru, около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на улицы Москвы для расчистки от снега, службы городского хозяйства переведены на круглосуточный режим работы. Еще один мощный снегопад ожидается в столичном регионе 8 марта.

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