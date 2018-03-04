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Сильный снегопад в Москве сменят 20-градусные морозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сильный снегопад, накрывший столичный регион 4 марта, сменят 20-градусные морозы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сообщается, что похолодание, скорее всего, будет кратковременным и к следующим выходным температура воздуха повысится. Тишковец уточнил, что с потеплением в регион вернутся и снегопады, сообщает сайт kp.ru.

Минимальная температура воздуха в Москве, предположительно, не превысит показатель в –20 градусов. В Подмосковье будет чуть холоднее — до 23 градусов мороза. Отмечается, что это на 10-12 градусов ниже климатической нормы для марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в столичном регионе ожидается еще один аномальный снегопад, который начнется вечером 7 марта и продлится в течение всего дня 8 марта.

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